Javier Vidal y Raquel Ruiz presidirán el pleno de investidura

Partido Popular y Vox avanzan a Mariví Monteserín que no votarán su elección como alcaldesa FERNANDO DEL BUSTO Avilés Viernes, 7 junio 2019, 13:51

Javier Vidal, como concejal de más edad, y Raquel Ruiz, como edil más joven, presidirán el pleno de constitución de la nueva corporación que se celebrará el próximo 15 de junio, sábado, según avanzó la alcaldesa en funciones de Avilés, Mariví Monteserín, en las reuniones que ha mantenido a lo largo de toda la mañana con las diferentes portavoces de los grupos políticos con representación.

La ronda de encuentros comenzó con Tania González Peñas, candidata de Cambia de Avilés, para continuar con Carmen Pérez Soberón, portavoz en funciones de Ciudadanos, y la candidata de Vox, Arancha Martínez Riola. Los encuentros terminaron a las 11.30 con Esther Llamazares, candidata del PP. Estas dos últimas despejaron cualquier duda sobre la elección al avanzar a la alcaldesa en funciones que no la votarán en el pleno. Llamazares confirmó que el PP votará su candidatura y Vox votará en contra, si bien no han confirmado será mediante una abstención o respaldando a Arancha Martínez Riola.

La secretaria general del Ayuntamiento, Pilar Pontón, explicó a los diferentes integrantes las características singulares del primer pleno municipal. También se confirmó la ubicación de los ediles de la nueva corporación. El PSOE mantendrá su bancada habitual, a la derecha de la alcaldía y, a su lado, Ciudadanos. En frente de ellos se sentarán Cambia Avilés, Partido Popular y Vox.