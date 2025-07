N. K. Jemisin no asistirá al Festival Celsius «por el contexto geopolítico»

R. D. Avilés Jueves, 10 de julio 2025, 00:10 Comenta Compartir

Nora Keita Jemisin, autora de la trilogía 'La Tierra Fragmentada' y la primera persona en ganar tres años consecutivos el Premio Hugo a la Mejor Novela, anunció ayer que no asistirá al Festival Celsius 232, que se celebrará la próxima semana, del martes 15 al sábado 19.

«Me encantaría unirme. Estaba deseando hacerlo y firmar vuestros libros, mantener conversaciones y disfrutar de esos días en Avilés, pero ahora no es el momento para mí. Os voy a pedir que disfrutéis por mí y espero que en el futuro me pueda unir a vosotros», explicaba ayer en un vídeo que el Festival Celsius colgó en sus redes sociales y al que sus seguidores reaccionaron con tristeza. No en vano, era una de las autoras destacadas de esta edición, que no obstante ofrece suficientes atractivos.

Al parecer, la baja de N. K. Jemisin viene motivada por la «preocupación que le genera el contexto geopolítico actual», en concreto la política migratoria. Al parecer, Jemisin tiene doble nacionalidad y teme que esa condición pueda suponer algún problema en su regreso.

Esta baja y a la de otro autor por problemas dermatológicos ha obligado a reconfigurar un programa que ahora estudian los aficionados a la literatura fantástica y de ciencia ficción que tratan de organizar su agenda personal. Todos los autores firmarán en la carpa que se instalará en la plaza Álvarez Acebal. Todos salvo Brandon Sanderson, sin duda la estrella de esta edición y para el que se necesita 'entrada', que ya están agotadas.

El programa comenzará el martes día 15 con una exhibición de esgrima antigua a las 12 horas. Por la tarde el protagonismo será para autores y temáticas asturianas. A partir de las 17 horas, se sucederán una serie de presentaciones. La primera de 'Nosotres', un libro con ilustraciones de Ana Pereira que recoge las diferentes caras y la calidad de la fantasía asturiana escrita por mujeres. A las 17.30 horas se presentará 'El llamador de ángeles', de Ana Blanco Bartolomé. A las 17.50, la escritora y también directora del IES Carreño Miranda, Natalia Menéndez, presentará 'Merlot', su segunda incursión en la novela juvenil.

Xulio Vixil Castañón presentará 'Miel amargo' y Adrián Carbayales, 'La Rexenta contra Frankenstein', entre otras muchas convocatorias. Habrá un taller infantil para aprender a manejar una imprenta enana y una proyección de cine en la calle, 'Tortugas Ninja-Caos mutante'.

Y así cinco días consecutivos y con una programación desde media mañana hasta por la noche que en todas las jornadas incluye presentaciones, exhibiciones, talleres y cine. El sábado, como es habitual, concluirá con la gala y la entrega de premios a los autores.