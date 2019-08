Leo Jiménez se luce para inaugurar La Mar de Ruido El heavy local fue el primero en sonar antes de que Leo Jiménez presentara su último trabajo en Avilés. / OMAR ANTUÑA El festival abrió sus puertas por todo lo alto para celebrar sus quince años junto a un público entregado en el parque de El Muelle | Estuvo acompañado de tres míticas bandas locales de heavy ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Sábado, 17 agosto 2019, 01:36

Anoche el heavy metal enloqueció a quienes se acercaron al parque de El Muelle en la jornada inaugural del festival musical La Mar de Ruido, que cumple quince años y ya se ha consolida como una seña de identidad del programa cultural en el verano avilesino.

Para ir abriendo boca, nada mejor que tres históricas bandas locales del género más cañero. Al escenario del quiosco de la música se subieron anoche Manifiesto, Fe de Ratas y Posession, agrupación creada en la villa pero que llevaba quince años sin tocar en Avilés, «precisamente nuestro último concierto aquí fue en la primera edición el festival La Mar de Ruido y por eso nos hace tanta ilusión volver», confesaba anoche el guitarrista y cabeza visible del grupo, Titi Muñoz.

El plato fuerte de la noche fue el concierto del mítico Leo Jiménez, conocido por muchos por ser el vocalista de la banda Saratoga, pero que desde hace diez años se ha ido construyendo una carrera en solitario digna de admiración. Leo Jiménez regresa a Avilés, donde aún se recuerda su actuación en el musical 'Jesucristo Superstar' de hace dos años en el auditorio de la Casa de Cultura.

«Este año llegamos con fuerza a presentar el nuevo disco, 'Mesías', una producción más actual pero con la misma esencia que el trabajo anterior», destacaba el propio cantante antes del concierto. Referente del género, Jiménez se identifica con el heavy metal más duro, pero con sus trabajos y su filosofía «siempre he tratado de unificar estilos y no cerrarme a un solo tipo de música», confesaba anoche.

Los que más destaca de sus últimos trabajos, el disco de 'Mesías' incluido, son sus letras reivindicativas, en las que no esconde su visión de un país que, según el propio artista «le falta mucho por madurar». «Me considero un privilegiado por tener la oportunidad de gritar bien alto delante del público, y no puedo callarme ante injusticias como el maltrato animal injustificado o el aumento de la violencia de género a nuestro alrededor», asegura el artista, que anoche no defraudó a los cientos de espectadores que se acercaron al parque de El Muelle para celebrar el lustro del festival La Mar de Ruido.

La gente enloqueció con su repertorio, una fusión de temas nuevos y antiguos que todo el mundo supo cantar a gritos. Algunos de sus fans corroboraron anoche que la música de Leo Jiménez traspasa fronteras y océanos, como Sergio Rodríguez y Valkiria López, una pareja de Guatemala a los que les encanta la música del ex Saratoga. «Nos parece increíble que en Avilés se hagan festivales tan cercanos como este, a pie de calle y con un ambiente tan genial. En Guatemala estos grupos serían mucho más inaccesibles y aquí podemos disfrutarlos», confesaban emocionados estos melómanos guatemaltecos antes del concierto.