El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Joan Font, en el Teatro Campoamor hace algunos años. Pablo Lorenzana
'El vendedor de humo', en el Niemeyer

Joan Font, director de Comediants: «El teatro es una emoción que no va a dar la inteligencia artificial»

Con 'El vendedor de humo', que será la última ocasión de verle sobre el escenario, el fundador de Comediants repasa cincuenta años de trayectoria teatral

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:30

Comenta

Joan Font es historia teatral de este país y sus más de cincuenta años en activo seguramente darían para varias temporadas de una serie. ... Pero el fundador y director de Comediants es un hombre de teatro hasta la médula y se reivindica en escena. El viernes lleva 'El vendedor de humo' al Centro Niemeyer, que ya ha agotado las entradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  2. 2

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  3. 3 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  4. 4 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  5. 5 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  6. 6

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  7. 7 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España
  8. 8

    Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: «Desde hoy nuestro padre regresa a casa»
  9. 9 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo
  10. 10 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Joan Font, director de Comediants: «El teatro es una emoción que no va a dar la inteligencia artificial»

Joan Font, director de Comediants: «El teatro es una emoción que no va a dar la inteligencia artificial»