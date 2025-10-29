Joan Font, director de Comediants: «El teatro es una emoción que no va a dar la inteligencia artificial»

Joan Font es historia teatral de este país y sus más de cincuenta años en activo seguramente darían para varias temporadas de una serie. ... Pero el fundador y director de Comediants es un hombre de teatro hasta la médula y se reivindica en escena. El viernes lleva 'El vendedor de humo' al Centro Niemeyer, que ya ha agotado las entradas.

–Lleva ya tres años celebrando el medio siglo de Comediants.

–No es un tipo de espectáculo que yo haga habitualmente o pensando en ir con él de bolos. Fue un poco especial porque representa el final de un ciclo. Es una revisión de una vida y de los 50 años que Comediants cumplió en 1972. No muchas compañías llegan a esta edad y en 2022 nos pusimos como lema 'Ordenar la memoria'. Se hizo un libro fantástico sobre estos 50 años, una revisión de todo el material y una exposición en Barcelona que visitaron más de 90.000 personas. El Instituto del Teatro de Barcelona me invitó a escribir mis memorias y mucha gente nos decía después que podía ser el guion de una serie o o de una película y por eso nos decidimos a llevarlo al teatro, que seguramente sea lo último que haga como actor. Son unas memorias de mi vida y de mi trabajo muy chulas.

–Menudo desafío hacer una selección del trabajo de 50 años.

–En 'El vendedor de humo' hay solo un 10% y lo llevo a sitios especiales donde ya he estado. Es cierto que nunca he actuado en el Centro Niemeyer, pero sí en Avilés adonde he llevado muchos espectáculos y donde tengo muchos amigos. Y aunque estoy solo sobre el escenario, no es un monólogo y utilizo diferentes elementos como mascaras y proyecciones. Yo ya soy mayor. Es contar cómo vivimos la Transición tras la muerte de Franco, con muchas imágenes, muy rápido, como llego a la Bienal de Venecia y al Teatro Clásico Nacional y en los viajes pasan muchas cosas.

–Escribió esta autobiografía escénica junto a Piti Español. ¿Era necesario esa voz externa, que en realidad no es tan externa?

–Yo he escrito cuentos e historias, pero no me veía capaz de escribir un libro sobre mí, así que se lo pedí a él. Le dije:«Tú me preguntas, yo contesto y tú hilvanas lo que te diga como te dé la gana». Así hicimos también el guion del espectáculo. Es cierto que es una mirada externa más teatral que de escritura, aunque lleve metido en el ajo desde hace siglos.

–Un vendedor de humo es un embaucador. ¿Lo es Joan Font?

–Cuando la obra de teatro termina no queda nada, desaparece y tan solo quedan imágenes. El teatro son tres dimensiones en vivo y en directo. Yo siempre hago una broma al público, le pido que no dejen de ir al teatro porque eso es una emoción que no van a tener con la inteligencia artificial ni con las redes sociales.

–¿Pero parece que sí goza de una buena salud en una sociedad tan 'empantallada', no?

–Yo soy optimista por naturaleza, pero sí creo que sigue con mucha salud. Ya pasó en la Transición, cuando el teatro fue muy importante porque llevaba lo novedoso, planteaba las dudas, también una mirada nueva... El teatro volverá a jugar este mismo papel, lo veremos en las generaciones futuras. Ya pasó con la radio y la televisión, y ahí sigue la radio con fuerzas no tiene imágenes, pero tiene el poder de la palabra. Una vez que estemos harto de series, volveremos a la escena. Ya está pasando: los conciertos de música están subiendo. El teatro te da esta posibilidad de asistir a una experiencia en vivo y en directo y yo siempre digo que tenía que haber un bar para que la gente se quedara después de la función y la comentara.

–Sigue siendo el director de Comediants y haciendo muchas más cosas. Cuéntenos.

–Yo no paro. Estoy haciendo unos libros de imágenes, doy muchas charlas y conferencias y ayudo a gente a joven a montar espectáculo. Me encanta traspasar las experiencias porque un país sin memoria es un país muerto. En este país, y sobre todo en Cataluña, que es un desastre, parece que se pierde el tiempo, y no es así, es fundamental para avanzar y no cometer los mismos errores.

–¿Qué ve en esas nuevas generaciones?

–Están muy bien preparados pero tienen miedo. Me pasó recientemente en un grupo. Iban a una ducha en calzoncillos. «¿Tú te duchas en calzoncillos? Si te vas a duchar, te duchas y si no no lo hagas». Me hablaron de la fotografía posterior en redes. Yo ni lo había pensado. Ha entrado como elemento principal no el hecho de improvisar y crear, sino el posterior: el comentario y la crítica.