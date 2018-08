Daniel Torres, Rayco Pulido y Mamen Moreu, en el Cómic La nómina de invitados de su decimotercera edición incluye también a Mike Carey, Bernard Chang y Al Ewing, que lo visitan por primera vez C. R. AVILÉS. Jueves, 30 agosto 2018, 01:56

Faltan apenas once días para el comienzo de las XIII Jornadas del Cómic de Avilés y el certamen continúa confirmando nombres de un cartel que este año trae por primera vez a Bernard Chang, Sean Cheng, Al Ewing y, posiblemente, los hermanos Sergio y Álex Sierra, autores de la saga 'Hel'blar'. No serán los únicos que visiten la ciudad del 11 al 15 de septiembre. En la nómina de invitados estarántambién Daniel Torres, Rayco Pulido, Mamen Moreu, Mike Carey, Kiko da Silva, Javier Rodríguez, Javier de Isusi, Daniel Torres, Isabel Greenberg, Jorge Jiménez, Mamen Moreu, Goran Sudzuka, Gabriel Hernández Walt y Carlos Pacheco, que regresa este año con una exposición.

Daniel Torres es el 'padre' de Roco Vargas y uno de los grandes nombres del cómic en España. Rayco Pulido fue Premio Nacional del Cómic 2017 y es coautor 'Sordo' junto con David Muñoz, un cómic con versión cinematográfica dirigida por Alfonso Cortés-Cavanillas y con Hugo Silva, Aitor Luna, Asier Etxeandia e Imanol Arias, que está pendiente de estreno.

Mamen Moreu comenzó publicando tiras de humor en la revista satírica 'El Jueves' en 2009, en las que apareció por primera vez el personaje protagonista de su primer cómic, Marcela. Es autora de las novelas gráficas 'Resaca' y 'Desastre'.

Mike Carey, escritor británico de novelas, cómics y películas, está de actualidad porque se ha encargado de resucitar a la mítica Barbarella y, como él mismo ha dicho, en estos tiempos la heroína tenía que ser más feminista que nunca.

Pasarán también por Avilés Bernard Chang que comenzó en el sello Valiant, ganó el premio al mejor debutante y fue elegido por Wizard como uno de los diez mejores dibujantes por 'The Second Life of Dr. Mirage'. Pasó luego a Marve antes de ir a DC Cómics donde realizó cabeceras como 'Wonder Woman' o 'Superman'.

Sean Chen marcó con sus dibujos importantes etapas en series como 'Iron Man', 'Lobezno' o X-Men: El fin', aunque su título estrella es 'X-O Manowar'.

El guionista británico Al Ewing, en la nómina de Marvel, ha publicado títulos como 'The Ultimates', 'Royals', 'Rocket' o The Inmortal Hulk'.

Isabel Greenberg, autora de la aplaudida novela gráfica feminista 'Las cien noches de Hero', que fue Premio Lorna del Festival Celsius al Mejor Cómic Traducidos, estará en septiembre en Avilés y compartirán protagonismo con el humorista gráfico y dibujante Kiko da Silva que, además de autor del cartel de este año, con Javier Rodríguez, Daniel Torres o Javier de Isusi, responsable de la tetralogía 'Los Viajes de Juan Sin Tierra' o 'He visto ballenas'.