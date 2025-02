Las Jornadas del Cómic se celebrarán del 7 al 11 de septiembre

A. L. JAMBRINA AVILÉS. Martes, 23 de febrero 2021, 00:57 | Actualizado 03:33h. Comenta Compartir

Con los tiempos que corren es realmente complicado hacer planes a medio o largo plazo, pero los aficionados a los cómics pueden estar tranquilos porque, si no hay una pandemia que lo impida, la XXVI edición de las Jornadas Internacionales del Cómic Villa de Avilés se celebrarán del 7 al 11 de septiembre. Así lo acaban de anunciar sus organizadores, a los que les gusta crear expectación entre los aficionados, y también darles tiempo de sobra para que se planifiquen el año y no tengan excusas para no visitar Avilés en esos días en los que la villa se convierte en la capital mundial del noveno arte.

Además de las fechas, también han visto la luz los cuatro primeros autores confirmados para la edición de 2021, con firmas internacionales como ya es habitual en este festival. Entre ellos destaca el autor canadiense Ramón K. Pérez, que visita la jornadas por primera vez dentro del plantel de autores, pese a que ya es un gran conocedor de la ciudad, la que ha visitado en numerosas ocasiones como fan.

El canadiense comenzó su carrera profesional con la obra 'Rift: Machinatios of Doom', pero su firma también se conoce en el mundo de los superhéroes.

Otro de los autores confirmados es Lorena Canottierre. La italiana ha publicado dos obras en España, 'Personitas', un recopilatorio de tiras en las que los niños se convierten en lúcidos analistas de nuestra realidad, y 'La Verdad', la más reciente de sus obras.

Se suma al cartel de este año Susanna Martín, que ya visitó las jornadas con su primera obra publicada, 'Alicia en un mundo real', y ahora regresa habiendo construido desde entonces una obra estupenda y tremendamente comprometida con trabajos como 'Sonrisas de Bombay', destacan de ella los propios organizadores.

Cierra esta primera tanda de autores confirmados para las próximas jorandas Luis Durán. Destacan en su obra títulos 'underground' y de humor negro como 'Vanidad', 'Atravesado por la Flecha', 'Antoine de las Tormentas', 'Caballero de Espadas', 'El viaje de Gasparetto', 'El Martín Pescador', 'Una Colmena en Construcción' o los cinco volúmenes de 'Orlando y el Juego', saga que el autor ha cerrado recientemente.