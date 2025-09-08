Hace treinta años un grupo de amigos soñó con montar en Avilés unas Jornadas del Cómic que atrajesen a la villa autores de nivel internacional. ... Entonces parecía un sueño imposible de lograr, pero tres décadas después aquellos jóvenes soñadores siguen al frente de un evento que se ha convertido en una referencia en todo el mundo. Uno de ellos es Jorge Iván Argiz, que incansable pelea cada año por mejorar las jornadas y que ya espera con ilusión la nueva edición que comienza mañana.

–Las Jornadas del Cómic de Avilés cumplen nada menos que 30 años, ¿cómo recuerda la primer a vez que se le pasó por la cabeza este proyecto?

–Yo solía ir a otros eventos de cómic que había en Asturias y me gustaba conocer a esos escritores que para mí eran como héroes porque admiraba su trabajo. También pensaba en las cosas que me gustaría mejorar y siempre me imaginaba que me gustaría que eso lo hubiese también en mi ciudad. Al final es una ilusión que realmente no crees que se pueda llevar a cabo, pero a raíz de hablar con otros colegas dejamos de fantasear y nos pusimos manos a la obra. No tengo claro que conversación fue más en serio que las anteriores, pero en 1995 presentamos el primer proyecto y al año siguiente conseguimos que la primera edición se celebrase en Avilés.

–¿Y cómo recuerda las primeras llamadas a los grandes autores, esos iconos de editoriales estadounidenses como DC o Marvel?

–Pues empecé a lo grande desde el principio, sin mucho filtro. Pero era un mundo muy distinto al de ahora, el correo electrónico no se usaba y por teléfono había que tirar de guías telefónicas e información internacional si se quería llamar a otro país. Recuerdo que de los grandes el primero fue George Pérez y no me lo cogió, pero cuando lo daba por perdido me devolvió la llamada, pensaba que era una broma.

–Desde entonces han pasado por Avilés muchos autores. ¿Ha podido contabilizarlos?

–Pues exactamente no lo sé, pero yo creo que rondarán los mil autores que han pasado por las Jornadas del Cómic de Avilés en estos treinta años. Eso dice mucho del cariño que nos tienen.

–¿En qué cree que se parece y en qué se diferencia aquella primera edición a la de este año?

–Pues se tocan mucho los parecidos y las diferencias. Se parece en que en aquel mundo de hace treinta años parecía de ciencia ficción montar unas Jornadas del Cómic en una ciudad como Avilés. Y curiosamente ahora han girado tanto las cosas que vuelve a parecer increíble que haya un sitio en el que se sigue haciendo un evento sólo para hablar de cómic, en el que los lectores y los autores son los verdaderos protagonistas y no hay mucho más alrededor. Y creo que seguimos siendo un evento singular e imprescindible.

–¿Se puede innovar para los próximos años o es mejor que las Jornadas del Cómic se queden como están?

–Las jornadas tienen algo innegociable y es que los lectores y los autores son los protagonistas. Lejos de los macroeventos mayoritarios, nosotros queremos ser una reserva natural para los autores, donde la gente venga y los vea en su hábitat y se relacione con ellos con cercanía. Alrededor de eso se pueden hacer muchas cosas. Estamos pensando en aumentar el número de exposiciones, volveremos a rescatar los talleres de cómic y otras cosas en las que estamos trabajando. Queremos volver a extender los tentáculos por otros espacios municipales, pero sin cambiar la esencia.

–¿Personalmente tiene ganas de seguir al frente de las jornadas o en estos años ha pensado en dar un paso a un lado?

–Yo espero que las jornadas no mueran conmigo. Siempre he dicho que se me da mejor empezar las cosas que dejarlas. De momento me hace ilusión seguir adelante con el proyecto, pero reconozco que tampoco nada me gustaría más que hubiese alguien que siga con las jornadas cuando nosotros ya no las coordinemos. Podré dejar de coordinarlas, pero nunca dejaré de ser uno de los fundadores.

–También es uno de los fundadores del Festival Celsius 232, que este año ha sido un éxito absoluto. ¿Tiene miedo de que las Jornadas del Cómic se queden en la sombra?

–Para nada. Cada evento tiene distintos objetivos y una esencia muy diferente y eso es algo que siempre hemos tenido muy claro. El Celsius 232 tiene una vocación de asimilación de gente mucho mayor, incluso atrae a un público más general porque recoge varios formatos porque es multidisciplinar. Pero las Jornadas del Cómic tienen otras singularidades, son ese paraíso natural para estar más relajado. Otra cosa es que exista una presión externa, pero a mí desde luego no me llega y estoy muy tranquilo al respecto. Creo que este año va a ser increíble y tenemos un plantel de autores muy bueno. Ojalá el público disfrute durante esta semana de todas las actividades.