Parte de los intervinientes, con la sala llena, antes de iniciar la mesa redonda. PABLO NOSTI
VII Jornadas de Memoria Democrática de

«Había un sector minoritario en la Iglesia que nos despreciaba como curas obreros»

Varios sacerdotes explican su papel en el tardofranquismo y piden la recuperación de una memoria «que es importante no olvidar»

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:39

Comenta

La celebración de la mesa redonda 'La Iglesia en el Tardofranquismo: Los Curas Obreros' en el Palacio de Camposagrado, en el marco de las ... VII Jornadas de Memoria Democrática de Avilés, terminó con deberes. Los de recuperar una memoria «que es importante no olvidar y ver si somos capaces de recrear de manera diferente y en situaciones diferentes lo que ellos dieron a la sociedad».

