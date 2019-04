José Francés deja el anonimato Rodríguez coloca la placa con el nombre del autor en la obra. / MARIETA El artista Ramón Rodríguez confirma la autoría del cuadro del salón de plenos gracias a la hemeroteca de LA VOZ DE AVILÉSEl óleo del Ayuntamiento fue pintado por el argentino Bernaldo de Quirós C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 30 abril 2019, 03:49

El retrato de José Francés donado por la familia del periodista y escritor madrileño hacia 1964 al Ayuntamiento de la ciudad en la que le gustaba pasar los veranos fue pintado por el argentino Cesáreo Bernaldo de Quirós, más conocido en su tierra como 'el pintor de la patria'. El artista Ramón Rodríguez ha sacado del anonimato la obra que desde hace casi tres décadas lucía en el salón de plenos del Consistorio sin autor conocido. Una anomalía que desconcertaba al exdirector de la Escuela Municipal de Cerámica y que ha logrado resolver gracias a las páginas de LA VOZ DE AVILÉS y la labor de notario de la actualidad que este diario ejerce desde su fundación en 1908.

Ramón Rodríguez y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, sustituyeron ayer la vieja placa por una nueva en la que consta el artista que inmortalizó al que también fuera secretario perpetuo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1934 hasta su fallecimiento en 1964. «Me llamaba la atención que el retrato de una figura de su importancia no tuviese autor y tampoco me cuadraba que hubiera sido inmortalizado por un artista mediocre. Ahí empezó mi lucha», explicó.

En primer lugar acudió a las actas de recepción municipales, pero «curiosamente no existen», por lo que «hubo que investigar un poco más». El siguiente paso fue la prensa de la época. «Todo fue inútil. Yo que conservo cientos de recortes de prensa relacionados con el arte de Avilés, encontré uno que decía que el alcalde había recepcionado la obra y se había hecho un agasajo a la viuda, pero no decía de quién era la obra. Solo sabíamos que era un artista argentino». Tampoco el testamento de José Francés aclaró nada. En él se recogen varias donaciones, pero no la de Avilés. Solo quedaba tirar del hilo de la nacionalidad, dato que daba por cierto al haber sido enunciado por Justo Ureña, que fue abogado consistorial y cronista oficial de la Villa.

En las actas municipales no aparece «recepcionada» la donación y tampoco consta en el testamento del escritor

Conocedor de la obra de José Francés, Rodríguez se centró «en los cuatro o cinco artistas argentinos que apreciaba y este era el que encajaba». Una conclusión «inequívoca», en su opinión, que confirmó regresando a la hemeroteca, pero en esta ocasión a la de verdad, no a una foto a una página de un periódico como la que conservaba él en su archivo personal y que no había encuadrado información providencial.

«Volví a leer esos recortes de LA VOZ DE AVILÉS para confirmar que cualquier duda que pudiese existir sobre la autoría quedaba anulada. Tardamos nada más y nada menos 55 años en saber que esta obra pertenece a un artista de importancia capital en Argentina», señaló.

Ramón Rodríguez espera «que los avilesinos sepan apreciar esta nueva joya», para lo que no es necesario acudir a un pleno. El salón se abre en otras muchas ocasiones.