El herido fue atendido en un primer momento por la Policía Local de Avilés. LVA

Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés

Los hechos se produjeron en La Exposición de madrugada y herido tuvo que ser trasladado al hospital, aunque las heridas no fueron de gravedad

Readacción

Avilés

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:07

Un joven resultó herido en la madrugada de este jueves tras recibir varias puñaladas con un arma blanca en la verbena de las fiestas de San Agustín de Avilés. Los hechos tuvieron lugar de madrugada en la pista de La Exposición, donde se estaban celebrando los conciertos del día grande de San Agustín que Avilés celebra este 28 de agosto.

Según ha podido saber este periódico, el joven notó los pinchazos durante una trifulca en la que estaban implicadas varias personas. Fue capaz de llegar por su propio pie hasta la comisaría de la Policía Local, que se encuentra precisamente a pocos metros del ferial, en los bajos del estadio Román Suárez Puerta. Los agentes dieron aviso a los sanitarios que se personaron en el lugar y atendieron al joven, que posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario San Agustín de Avilés con heridas leves.

Cabe recordar que en la primera verbena de las fiestas de Avilés ya se produjo un incidente entre un grupo de jóvenes que se pelaron en el mismo recinto ferial. En aquella ocasión la policía persiguió a los implicados hasta el aparcamiento subterráneo de La Exposición y uno de ellos tuvo que ser atendido por heridas en la cabeza.

