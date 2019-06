«Los jóvenes casi no conocen la figura de Pedro Menéndez» Parte del elenco que va a interpretar la obra sobre Pedro Menéndez ensayando en el Centro de Arte. / MARIETA José Rico estrena este jueves en el Palacio Valdés una obra sobre el Adelantado de la Florida dentro de la conmemoración del quinto centenario ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Lunes, 24 junio 2019, 03:48

Se cumplen cincuenta años desde que el actor y dramaturgo asturiano, José Rico, estrenase su primera obra con la compañía teatral La Farándula. Una fecha tan especial ha coincidido con el quinto centenario del nacimiento de Pedro Menéndez y el autor ha decidido homenajear la figura del Adelantado de la Florida con una representación sobre su vida que se estrenará el próximo 27 de junio en el Teatro Palacio Valdés.

Lo hace con una obra propia «y con una visión muy personal de los acontecimientos que precedieron a la conquista de la Florida», explica el director, que también representará el papel principal. La obra se divide en dos partes, la primera narra cuando Pedro Menéndez partió hacia América desde las islas Canarias «pero incorporamos algunos flash-backs de cuando estuvo preso en Sevilla y de cómo se gestó este gran proyecto de conquistas», puntualiza.

La segunda parte del texto narra la etapa en la que el conquistador avilesino fue gobernador de Cuba «hasta el momento en el que el rey Felipe II le encarga armar una flota destinada a invadir Inglaterra, y su propia muerte».

No es la primera vez que José Rico afronta el reto de llevar a un escenario la vida de personajes avilesinos ilustres. En 2014 preparó un texto homenaje por el cuarto centenario del nacimiento de Carreño Miranda, que se representó en varias ocasiones, «y mi objetivo es poder hacer una trilogía con esta de Pedro Menéndez y Bances Candamo», asegura el dramaturgo.

En la vida del Adelantado ya se ahondó en su momento, con una serie de representaciones a pie de calle que contaron con la presencia, entre otros, del actor avilesino Pablo Castañón. «En la calle el texto está más limitado y los actores deben trabajar con más exigencia, amplificando su gestualidad. Pero es interpretación a fin de cuentas, no importa que sea dentro de un teatro o por las calles de Avilés», reconoce Rico.

En esta ocasión, el director se ha rodeado de un equipo que mezcla veteranía y frescura. Trabajará con parte de su equipo habitual «que ya me conocen y me soportan», pero también con parte de un elenco nuevo con el que ha trabajado recientemente dando vida a Bernarda Alba, de Federico García Lorca. «Es un grupo que ha trabajado muy bien, les hacía gran ilusión subirse al escenario del Palacio Valdés y este es un reconocimiento para ellos», indica.

Como gran novedad, la representación contará con la presencia del reconocido cantante Vicente Díaz, «que le dará un tono especial a la obra con un par de tonadas y canciones asturianas». Díaz estará acompañado del Ensamble de Vihuelas Templando Tañedores de la Escuela Municipal de Música de Candás.

Rico reconoce que es necesario hacerle un reconocimiento así al Adelantado de Avilés «en unos tiempos en los que su figura se ha puesto en duda por muchos motivos y no se le da la importancia que tiene. Es una pena que los jóvenes ya casi no conocen a Pedro Menéndez», lamenta. De hecho, Rico considera necesaria una adaptación cinematográfica de su vida «y siempre he tenido claro que el papel debe de hacerlo Antonio Banderas, otro español que ha logrado reconocimiento en América».

El dramaturgo y actor bromea con poder escribir ese papel algún día, pero por el momento está inmerso junto a su equipo en los ensayos de la obra que se estrena el día 27 en el Palacio Valdés y que se podrá disfrutar de forma gratuita hasta completar el aforo.

Después hay muchos proyectos en el horizonte. Pero uno de ellos es la organización de un pequeño festival de teatro clásico a pie de calle «que aprovecharía el maravilloso casco histórico de la villa». Aún es un proyecto que se está gestando, pero confía en que pueda ver la luz tras el verano.