Juan Carlos Menéndez y Alfredo Morán reúnen sabor y música en un libro Tino Ron, Ernesto García, Juan Carlos Menéndez y Alfredo Morán, ayer durante la presentación del proyecto. / OMAR ANTUÑA El cocinero y el músico presentan en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS las claves de su proyecto 'Sensaciones' FERNANDO DEL BUSTO Viernes, 1 marzo 2019, 07:02

Fue un viaje inesperado: al fondo del mar, a la cocina del 'Sport'; de los valles asturianas a las cimas heladas... El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie, acogía ayer la presentación de 'Sensaciones', el proyecto que ha fusionado un dúo que bien pudiera ser un terceto, aunque su espíritu es el de un cuarteto, incluso con vocación sinfónica.

El dúo primigenio es el formado por Juan Carlos Menéndez, cocinero del 'Sport' de Luarca, hombre inquieto y que, en un buen momento, decidió poner orden en su vida. Musicalmente hablando, según explicó ya que decidió «normalizar su relación con ella», optando por acudir a clases de Alfredo Morán. De esta manera, nacía el dúo.

Por lo que explicó Menéndez, las clases fueron de todo menos clases, al menos en un sentido ortodoxo del término. No era porque no aprendiese, sino por toda la avalancha de ideas y propuestas que surgían en su relación. «Admiro su trabajo como músico y su dimensión humana», confesó Juan Carlos Menéndez. En ese torrente de ideas, surgió la idea de una colaboración artística. «La primera vez que me lo dijo pensé que era una broma», reconoce ahora, con el libro en el mercado, pero la semilla cayó en tierra fértil y germinó.

«El lienzo sería el menú clásico del 'Sport', pero yo lo describiría literariamente con mi lenguaje, y Alfredo musicalmente, que es el suyo», resumió Juan Carlos Menéndez. De esta manera nacía la colaboración.

Alfredo Morán, guitarra en mano, se lanzó a explicar su lenguaje, la composición. Antes de iniciar su clase práctica, Morán presentó su poética. «No concibo el mundo sin música, no entiendo la gente sin pasión por la música, por cualquiera de los estilos que existen», explicó antes de reivindicar la importancia de la conexión entre los músicos y también el papel del intérprete ante el público. Aún no había sonado una nota y era fácil comprender los encuentros entre alumno y profesor, entre dos amigos que comenzaban en cualquier composición para terminar en 'Sensaciones', por ejemplo.

En el libro, Morán compuso siete canciones para siete platos. Ayer destripó la composición de su 'Empanada asturiana de Merluza del Pincho de Luarca' y, como los buenos maestros, logró incrementar la magia de la música, ese poder que tiene de que el compositor crea con una idea y el oyente entiende otra con libertad. «Lo más difícil es encontrar el principio, una vez que aparece es seguir el camino, pero hasta que llegas es sufrimiento», reconoció.

Tras la explicación, llegó la audición. Pero se citaba a un terceto, porque sería injusto no hablar de Ernesto García, editor, diseñador y fotógrafo. Su presencia es como la sal. Sin él, se perderían las fotos que ayer ilustraban la presentación, al igual que la parte gráfica del libro. Aunque tampoco demandaba un protagonismo excesivo. «Recibí un material de calidad y tenía que estar a su altura», resume.

Y el cuarteto se completa con el periodista Tino Ron, encargado de guiar el acto, de apostillar en su momento las referencias locales, incluso de incluir a todos los presentes en el Centro de Servicios Universitarios en la creación, al confesar su admiración hacia la atención durante la presentación. «Sin ánimo de ofender, da gusto verlos», aseguró al público en la recta final

Y es que para Menéndez, la experiencia fue «una forma de estar en el cielo», tan bien acompañado que estaba por los presentes entre los que incluía al público.