Los Juegos del Adelantado reivindicarán en junio la figura del marino en el Niemeyer Competición de escalada, este verano en Bilbao, con una estructura similar a la que se instalará en Avilés. / EL CORREO Serán tres días de deportes y competición con música y actividades paralelas diseñadas para todas las edades C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 30 noviembre 2018, 07:03

Exposiciones, conferencias, gastronomía y ahora, también, deporte y competición. Al Año de Pedro Menéndez se suman los I Juegos del Adelantado, que se celebrarán el último fin de semana de junio en la plaza del Centro Niemeyer. Tres días de juegos y deportes alternativos a las puertas del verano que ya tienen fecha y lugar confirmado y que llegan avalados por la gestión de los organizadores del Festival Longboard de Salinas.

Aunque será en estos dos próximos meses cuando se cierre el grueso del programa, lo que ya está definido son las modalidad de competición que se llevarán a cabo: todas las relacionadas con el patín, escalada, crossfit y paddle surf. Para dar más espectacularidad a alguna de las pruebas se colocarán rampas para los patinadores y rocódromo y módulos junto a la ría para la escalada, siguiendo la tendencia que se da en los acantilados de Mallorca. Respecto al paddle surf, al organizador Pepe Hevia le gustaría celebrarla de noche en la ría, pero aún no tiene permiso de la Autoridad Portuaria. «Me parece más llamativo y hay luz de sobra en la zona, en la más próxima al muelle del Niemeyer», explicó a este periódico.

Además de juegos habrá concentración de furgonetas clásicas y un concierto musical «potente», aún sin cerrar en el escenario exterior del auditorio. «Es lo que le pega al sitio. No podemos ir al Niemeyer con algo pequeño, hay que organizar algo grande, pero el programa aún está sin cerrar porque es ahora cuando se negocian y formalizan las contrataciones», manifestó el promotor.

Su idea desde el principio ha sido organizar algo «lúdico» vinculado a la figura histórica de Pedro Menéndez. «Me llevé una sorpresa cuando al empezar a mover este tema me di cuenta de que la gente de veinte años no sabía quién había sido el Adelantado», por lo que su nombre se reivindica en unos juegos que si bien no podrán emular la gesta del marino sí pondrán en valor su importancia histórica.

Hevia recalcó que los juegos serán competitivos, aunque plantea poner rampas y otro tipo de mobiliario para que principalmente los niños puedan jugar porque, ante todo, «se trata de organizar algo familiar en el que, en función de la hora del día, puedan estar a gusto adultos, jóvenes y familias», siguiendo la línea del Longboard.

A falta de que se concrete el programa oficial de actos por el Año de Pedro Menéndez, los Juegos del Adelantado se anticipan como la actividad más ambiciosa de un calendario en el que están participando numerosas asociaciones bajo la dirección del Museo de Historia Urbana, que ha convocado una reunión el próximo lunes día 3.