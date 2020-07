El juez archiva una de las denuncias de una vecina de Llaranes contra su acosador Rosalén Seco en Llaranes. / LVA La afectada confía en que «se le imponga una orden de alejamiento y lo deriven a Salud Mental» tras volver a alertar de la persecución que sufre C. DEL RÍO/F. DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 2 julio 2020, 00:55

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Avilés ha decretado el sobreseimiento libre y el archivo de la denuncia presentada por una vecina de Llaranes, Rosalén Seco, que ha acudido a la vía judicial para denunciar las amenazas y acoso por parte de un vecino, que sufre una enfermedad mental.

Hace dieciocho años, el denunciado agredió a Rosalén Seco, atacándola por la espalda con un martillo, abriéndole la cabeza. No llegó a ser procesado penalmente al encontrase en una crisis esquizofrénica, pero cuatro años más tarde fue condenado por un delito de amenazas a cuatro años de prisión que cumplió un centro especializado. Una vez que recuperó su libertad, regresó a Asturias, a su domicilio en el barrio de Llaranes.

Recientemente, Rosalén Seco ha vuelto a ser acosada. En un primer momento, trasladó su situación a la Policía Local que remitió el correspondiente atestado a los juzgados, proceso que ahora se archiva, si bien Seco puede presentar un recurso. En declaraciones a LA VOZ DE AVILÉS confirmó que no avanzará en esa vía para «no alargar el proceso».

No obstante, el pasado lunes presentó una segunda denuncia después de repetirse los episodios de acoso hacia su persona. La afectada ha grabado las conversaciones en las que se escucha como él le pide que deje de «presionarle y meterse en su cabeza», además de cesar en sus amenazas e insultos. Ella, por su parte, responde que no hace nada de eso y que no lo insulta.

«Confío en tener más suerte ahora y que el juez decrete una orden de alejamiento y lo remita a Salud Mental», declaró Rosalén Seco.