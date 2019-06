El juez declara improcedente el despido de otra interina del Ayuntamiento

El juzgado de lo Social número 2 de Avilés ha declarado improcedente el despido de una trabajadora indefinida no fija del Ayuntamiento, siendo la segunda sentencia en este sentido de los últimos meses. Los despidos se debieron en ambos casos al proceso de concurso público de las plazas puesto en marcha por el Ayuntamiento, aunque los motivos de la improcedencia son diferentes en ambos casos. En el primero de ellos el juez valoró que la trabajadora despedida no había podido participar en el proceso, mientras que en este segundo sí había existido la posibilidad, aunque la afectada no llegó a presentarse a las pruebas pese a estar inscrita.

En este caso, el fallo considera que hubo un «fraude» por parte del Ayuntamiento encaminado al despido de esta persona, ya que en fechas muy próximas a las de su cese la cambió de puesto. Finalmente, una de las personas que obtuvo la plaza por oposición eligió el puesto de trabajo que ocupaba la despedida desde hacía apenas dos semanas, motivo por el cual fue cesada. «La indudable proximidad de las fechas entre el cese de la actora y la previa reincorporación de la actora al puesto permite inferir que en la tramitación del expediente, la entidad demandada (el Ayuntamiento) conocía la cobertura definitiva de la plaza, circunstancia que determinó a situar deliberadamente a la actora en la misma, a fin de propiciar su cese desde la cobertura legal», señala sentencia.

Así las cosas, el fallo declara la improcedencia de este despido, y da la opción a la trabajadora, afiliada de Avanza, de elegir entre la reincorporación con el abono de los salarios que dejó sin percibir desde que fue despedida el pasado 1 de febrero, o bien solicitar el abono de la indemnización por despido. La trabajadora, según ha podido saber este periódico, ha solicitado la readmisión, y está a la espera de ser respondida por el Ayuntamiento.

De las cuatro personas que fueron finalmente despedidas, dos han ganado sus correspondientes demandas, mientras que las otras dos han perdido en primera instancia. En el caso de esta última sentencia, la plaza que ocupaba la trabajadora fue objeto de un proceso de funcionarización en el año 2012. En ese momento se le dio la oportunidad de pasar a ser funcionaria interina o continuar siendo empleada laboral, opción esta última por la que optó la trabajadora que, inicialmente, había sido contratada por obra y servicio determinado, encandenando dos de estos contratos antes de pasar a ser indefinida no fija, como seguirá a partir de su readmisión.

Otra contratación revocada

Por otra parte, el Ayuntamiento tendrá que revocar el contrato de una auxiliar administrativa en la sección de Tesorería que no siguió los cauces legales, según denunció el sindicato municipal Usipa. La historia se repite y la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 1 de Oviedo es prácticamente idéntica a otras anteriores porque la anomalía se repite. El Ayuntamiento amortiza un puesto de trabajo por jubilación y en lugar de sacarlo a concurso o tirar de la bolsa de interinos contrató 'a dedo' a otra persona.

En este caso en concreto, la mujer contratada lo fue para cubrir la baja de un trabajador que se acogió a una jubilación parcial. El puesto se amortizó, pero se creó otro con diferente categoría laboral y con una duración de cuatro años. Una vez extinguido, el 24 de febrero de 2018, «la relación de servicios de la mujer con el Ayuntamiento continuó prestándose dado que se expidió a su favor nombramiento de funcionaria interina para puesto de auxiliar administrativa».

El juez asume los planteamientos de Usipa al entender que el procedimiento adecuado habría sido bien la convocatoria de un proceso público de selección o recurrir a la bolsa de empleo para auxiliares administrativos compuesta por más de doscientas personas y aprobada por decreto. El sindicato señala que hubo «tiempo suficiente» para convocar cualquier proceso selectivo.