La jueza pide a Villalba que presente nuevo abogado o suspenderá el juicio En primer término en el banquillo los dos hermanos Villalba junto a su madre, los exconcejales de Corvera Ana Belén Toro y Luis Solares, y el exalcalde corverano Luis Belarmino Moro. / MARIO ROJAS El resto de implicados en el caso de la gestión de las piscinas de Las Vegas temen que se pueda llegar a tardar un año en convocar una nueva vista YOLANDA DE LUIS OVIEDO. Martes, 15 octubre 2019, 01:28

La magistrada del Juzgado número 1 de lo Penal dio ayer a Miguel Ángel Villalba, principal acusado en el juicio por las supuestas irregularidades en la gestión de las piscinas de Las Vegas, veinticuatro horas para presentarse ante ella con un abogado defensor para poder continuar con la vista. Por tanto, debería hacerlo hoy a las 9.30 horas. Si no ocurre así la jueza podría optar por suspender el juicio de un caso que comenzó a investigarse hace más de seis años. La complejidad del mismo hace temer a los abogados que si finalmente se suspendiera no se podría volver a celebrar hasta dentro de un año.

La primera sesión de las treinta previstas, celebrada ayer, estaba pensada para que los abogados de los doce acusados, las dos acusaciones particulares y la Fiscalía defendieran las cuestiones previas, pero la inesperada renuncia de la abogada de Miguel Ángel Villalba presentada el pasado viernes truncó todos los planes, tanto es así que el juicio está a un paso de no celebrarse.

La jueza decidió dilucidar esta cuestión a puerta cerrada en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia, donde se celebra el juicio por no disponer Avilés de sala suficientemente grande para acoger a todos los implicados. El clima, según ha podido saber este periódico, fue más que tenso. En el aire estaba la idea de que más allá de la enfermedad alegada y certificada por la letrada, pueda estar detrás de todo esto una estrategia para seguir dilatando en el tiempo esta causa, de ahí que se reprochara la tardanza de la letrada en presentar el escrito de renuncia. En él se indica que ya desde el día 4 se contaba con el diagnóstico, pero la renuncia no se produjo hasta el viernes 11, a tres días del inicio del juicio y con un fin de semana no laborable por el medio, lo que imposibilitaba cualquier maniobra por parte del juzgado.

El expresidente de ASIA descartó que le defienda la abogada de su hermana y su madre Si aporta letrado, las sesiones se reanudarían el 24 y los acusados declararían a partir del 28

«Estoy sorprendido»

Miguel Ángel Villalba, expresidente y concejal de la Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA), se presentaba ayer ante la jueza sin su abogada defensora. A pesar de la renuncia por escrito, podría haber acudido al juzgado, pero diferentes fuentes señalan que si lo hubiera hecho podría haber sido instada por la jueza a continuar con la defensa. El principal acusado en este caso aseguraba ayer haberse visto «sorprendido» por la renuncia de su abogada. Y sobre la petición que le hacía la jueza de presentarse hoy con una defensa, no dejó claro qué haría, pero sí dijo que «es un caso con mucha miga y no se puede preparar en poco tiempo». En todo caso, lo que sí descartó es que la letrada que se encarga de la defensa de su hermana y su madre asumiera su caso, algo que también se planteó en el interior de la sala como posible solución para poder continuar con el juicio.

Si Villalba llegase hoy ante la magistrada con un abogado, la vista se reanudaría el día 24 con las cuestiones previas que planteasen los letrados, y las primeras declaraciones se tomarían en la última semana de este mes de octubre, a partir del 28, para dar así tiempo al defensor a estudiar una causa formada por dieciséis tomos y 44 cajas de pruebas. En la vista de ayer se planteó otra posible solución, que sería invertir el orden de las declaraciones y dejar las de los acusados para el final, lo que daría más tiempo al nuevo abogado para prepararse, pero esto fue finalmente descartado.

El resto de los acusados mostraba ayer su consternación por la situación a la que se ha llegado. Después de años expuestos a la opinión pública esperaban poder explicar su versión sobre lo sucedido y defender su inocencia, pero visto lo ocurrido, se temen que tengan que esperar más tiempo para que esto ocurra. Hoy no estarán en la sala, la jueza a citado solo a los abogados y a Villalba.