«Nos jugamos la vida cada vez que queremos coger el autobús» Rosa Ana Moreno con su bebé y María José Suárez se dirigen a la parada de autobús. / MARIETA Los vecinos de El Caliero denuncian los riesgos que corren para ir a la parada de autobús desde que se suprimió la línea que pasaba por sus casas ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 30 mayo 2019, 01:18

Los vecinos de El Caliero se sienten «aislados y abandonados». Los casi doscientos avilesinos que residen en esta zona, entre Coto Carcedo y la Carriona, llevan ocho años sin una línea de autobús que se suprimió «porque no era rentable», señalan algunos de ellos. Eso sí, las tres antiguas marquesinas no se han movido de su sitio en este tiempo y ahora presentan un estado de abandono y suciedad considerable, «pero como son responsabilidad del Principado no se acuerdan ni de venir a quitarlas», denuncia María José Suárez, vecina de toda la vida.

El extinto servicio de autobús fue sustituido en su momento por la línea 17, dependiente de la Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés (CTEA), que une San Juan con Coto Carcedo y pasa por el centro de Avilés y el tanatorio. El problema es que la parada habilitada más próxima a El Caliero está en el cruce de Los Llaos, un tramo de carretera inaccesible para los peatones y en el que existe un alto riesgo de atropello.

Rosa Ana Moreno es vecina de esta zona y tiene un bebé de tan solo tres meses. Cada día tiene que bajar al centro varias veces para hacer cualquier gestión, hacer la compra o acudir al centro de salud, pero siente «verdadero miedo» al tener que atravesar la carretera por el arcén con el carricoche de su hijo. «Es algo horrible, no hay una acera por donde pasar ni un semáforo que regule el tráfico y los coches pasan a toda velocidad», asegura. La mayoría de vecinos son gente mayor que no tiene otro medio de transporte «y se han visto obligados a mudarse a otra zona o a depender de que alguien les lleve en coche», asegura Moreno.

Bajar a Avilés andando tampoco es una opción para estos vecinos, «porque llevan meses sin desbrozar la maleza y ya invade las aceras, impidiéndonos caminar con normalidad», reclama Tinina Palacios, otra vecina.

Los vecinos están desesperados y se sienten abandonados por el Ayuntamiento, a pesar de que aseguran haberles hecho llegar varias peticiones para que, si no vuelven a reponer el antiguo servicio de autobús que pasa por sus casas, «al menos instalen un semáforo que regule el tráfico porque nos jugamos la vida para coger el autobús», solicitan. Según la normativa vigente, la acera donde está la actual parada no cumple con el metro y medio necesario para instalar el semáforo que piden.

Además de todos estos inconvenientes, el servicio de autobús está bastante alejado de las viviendas más cercanas a La Carriona, solo pasa cada hora y, según los vecinos de El Caliero, «suele bajar vacío porque Coto Carcedo es una ciudad dormitorio y no tiene sentido que hayan desviado el autobús hacia allí», comentan. «Lo hacían por ahorrar tiempo pero los seis minutos que para allí arriba podrían aprovecharlos para darnos un servicio en condiciones a nosotros», concluye María José Suárez.