A juicio un hombre de 43 años por dar una paliza a la pareja de su exmujer Instalaciones deportivas de La Toba, en cuyo aparcamiento tuvieron lugar los hechos. / MARIETA En la disputa resultaron heridos leves por contusiones el hijo del agresor y su expareja, que intentaron frenar la pelea S. GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 30 septiembre 2018, 03:52

Un avilesino de 43 años pasó ayer a disposición judicial tras propinar una paliza a la actual pareja de su exmujer. En la pelea intentaron mediar la propia mujer y el hijo de ambos, que resultaron heridos leves por contusiones en el forcejeo. Los hechos se produjeron el pasado viernes, sobre las 22.30 horas, en el exterior de las instalaciones deportivas de La Toba, donde entrena el menor, de dieciséis años.

La discusión se centra en el ámbito familiar y no habría sido producida por temas deportivos, ya que el entrenamiento del joven ya había terminado. Según apuntan, el padre del chico se habría presentado a la salida, donde estarían la madre y exmujer del agresor, y su actual pareja. La pelea habría comenzado entre el joven y su padre. En ella intervino la pareja de la madre para mediar y se llevó un primer puñetazo del padre.

A partir de ahí se desencadenaron varios golpes, que llamaron la atención de los presentes, entre ellos vecinos de la zona, pero también familiares de otros de los futbolistas que en esos momentos dejaban las instalaciones de La Toba. La Policía Local recibió la llamada de alerta pasadas las diez y media de la noche y se personó en el lugar de los hechos para poner fin a la pelea.

Una vez allí, los agentes procedieron a detener a J. A. S. M. por un delito de agresión y a levantar acta de las heridas causadas con los diferentes golpes propinados a la víctima, que presentaba, según el parte policial, contusiones y una herida leve con sangrado. En la disputa intentaron mediar tanto el joven como su madre, que recibieron por parte del agresor algún golpe. Fruto de este desencuentro sufrieron también contusiones leves, tal y como reflejan las diligencias realizadas por la Policía Local.

Tras poner paz en La Toba, los agentes avilesinos trasladaron al detenido a la Comisaría de la Policía Nacional, donde instruirían el resto de diligencias. Según apuntaban ayer desde el cuerpo, el hombre habría pasado a lo largo de la mañana de ayer mismo a disposición judicial.

Desde el equipo de fútbol en el que milita el chico, aún en categoría juvenil, se interesaban ayer por su estado. «Son problemas familiares de los que no teníamos constancia, ni quiero tener. Nosotros fuera del campo no entramos en lo que pasa en cada casa», apuntaba José Otero, presidente del Versalles Club de Fútbol. Aún así, el chico estaba convocado ayer a un partido de fútbol con sus compañeros por lo que su entrenador se puso en contacto con él para interesarse por su estado.

«Le dijimos que si no se sentía con ánimo, como puede ser normal, que no hacía falta que viniera a jugar, pero nos dijo que estaba bien, que estaba más tranquilo», comentó Otero, que recalcaba que «si pasase dentro del campo sería el primero en echarle ¡ y no dejarle entrar, pero no fue así y nadie debe mezclar temas deportivos con esto, que son problemas familiares».