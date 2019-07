Los juicios por impagos y despidos se mantienen en torno a mil cada año pese al final de la crisis El pasillo de las salas de vistas de los juzgados de Avilés en un día de señalamientos. / MARIETA Los dos juzgados especializados de la ciudad recibieron 975 demandas relacionadas con estas dos causas en 2018 YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Miércoles, 3 julio 2019, 01:34

Los datos macroeconómicos apuntan a que la grave crisis vivida en la última década está superada. Sin embargo, todavía existen cifras que se empeñan en recordar que en realidad esto no es así. Una de ellas es la estadística de los dos juzgados de lo social de la ciudad. Ambos sumaron el año pasado 975 demandas relacionadas con impagos a trabajadores o despidos, concretamente de las primeras fueron 650 y de las segundas 325. Son números similares a los que se vivieron en los años más complicados de la crisis y desde luego iguales a los del último quinquenio, cuando siempre se han contabilizado en torno al millar de casos registrados en estas salas de los juzgados de la calle Marcos del Torniello, solo 2016 marca la diferencia con un centenar de caso menos, 885.

Los servicios jurídicos de los sindicatos mayoritarios en la comarca, Comisiones Obreras y UGT, son testigos de que los conflictos laborales siguen en el mismo nivel, puesto que desde que se aprobó la reforma laboral viven una alta carga de trabajo. Los máximos responsables de ambas organizaciones sindicales, José Manuel Rodríguez Baltar y Abel Suárez, respectivamente, tienen claro que es precisamente el contenido de esa reforma laboral que ha flexibilizado el despido lo que hace en las cifras no bajen.

«Está claro que la reforma laboral destruye empleo, ni lo afianza ni lo crea», afirma Rodríguez Baltar. «Si la economía mejora lo lógico es que el empleo se estabilice y crezca, pero no es así, por norma general algunos empresarios se siguen aprovechando del contenido de la reforma y cada vez es más difícil llegar a acuerdos extrajudiciales con las empresas», añade.

Para el secretario comarcal de Comisiones Obreras, «la reforma laboral ha servido a muchos empresarios para depurar antigüedades en sus empresas e irse a contrataciones precarias aprovechándose de las necesidades laborales de muchas personas, especialmente de los jóvenes».

Abel Suárez, presidente de la gestora que dirige la Unión Comarcal de UGT desde que en abril cesó al frente del sindicato Iñaki Malda, comparte la opinión de su homólogo de Comisiones Obreras. «Nuestros servicios jurídicos mantienen el mismo nivel de actividad, no ha bajado después de la crisis el número de demandas que tienen que tramitar cada año», afirma. «La reforma laboral ha flexibilizado los despidos y la forma de negociación lo que lleva a que la mayor parte de los procesos acaben judicializados».

Tanto Baltar como Suárez apuntan además que la mayor parte de las demandas concluyen con un fallo a favor del trabajador. «La mayoría de los despidos que se justifican con causas objetivas recogidas en la reforma laboral, cuando llegamos al juzgado resulta que esas causas no existen, los empresarios no las pueden demostrar», apunta el responsable de UGT. Y el de Comisiones Obreras añade que «la mayoría de los despidos se declaran improcedentes y se soluciona con dinero, con una indemnización, pero esto no debería ser así, al final estamos hablando de despido libre prácticamente».

Accidentes laborales

La estadística que cada año realiza el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre la actividad en los juzgados del Principado desglosa por primera vez en el ámbito de lo Social las demandas relacionadas con los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y prevención de riesgos laborales, de ahí que no se pueda comparar con ejercicios anteriores las 31 demandas que se presentaron en los dos juzgados de lo Social de Avilés el año pasado, ya que anteriormente se englobaban en otros.

Lo mismo sucede con otros conceptos nuevos que aparecen este año como las denuncias judiciales por movilidad geográfica o modificación sustancial de las condiciones de trabajo (53), por derechos fundamentales (7) o las presentadas en materia electoral (1). Este desglose ha hecho que el capítulo de otros que en años anteriores superaba el centenar de demandas, en 2018 se haya quedado en 44.

En todo caso, en los últimos cinco años, el número de causas en materia laboral que reciben los dos juzgados especializados de la ciudad es prácticamente similar, en torno alas 1.500. Solo el año 2015 destaca en esta serie por el elevado número de demandas que se recibieron. Ese año las reclamaciones por impagos llegaron a las 759, el año pasado fueron cien menos, y las de los despidos rozaron las cuatrocientas cuando un año antes no había llegado a trescientas. El año pasado fueron 325.