La junta local del Partido Popular ratifica el rechazo a los impuestos municipales La dirección popular analizó la situación de Alcoa y mantiene el apoyo a la creación de 'Avilés enseña' F. DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 23 octubre 2018, 02:32

La junta local del Partido Popular de Avilés aprobó ayer votar contra la propuesta de ordenanzas municipales del próximo año, asumiendo por unanimidad los argumentos del portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre. En las negociaciones con el PSOE, los populares han reclamado una mayor reducción del Impuesto de Bienes e Inmuebles como medida para atraer a la población a la ciudad.

Con todo, el mayor tiempo de la junta celebrada ayer antes de cada Pleno municipal, se centró en la situación de Alcoa. No se trató de ningún cambio de posición en los populares avilesinos, que mantienen su apoyo a los trabajadores y el rechazo a la decisión, sino del análisis de las circunstancias que han motivado esta situación, según explicó el presidente de la junta local del PP, Pedro de Rueda.

En la junta de ayer no se abordó la situación de Avilés Enseña, cuyo debate se había celebrado en la junta de septiembre y donde el Partido Popular aprobó apoyarla. No obstante, el expediente no logró en el pleno la mayoría necesaria después de que la concejala del Partido Popular, Ana Bretón, se ausentase de manera inesperada.

En su momento, la edil atribuyó a la salida del pleno a una urgencia familiar. «Este mes no tratamos Avilés Enseña porque era un tema sobre el que ya fijamos nuestra posición y nada ha cambiado para modificarla», aseguró Pedro de Rueda.

De hecho, en la pasada comisión de Hacienda, los representantes del Partido Popular votaron favorablemente la puesta en marcha de este proyecto como una línea de trabajo en la Sociedad de Desarrollo La Curtidora cuando, habitualmente, se abstienen a la espera de que la junta local fije la posición de la formación.

«La urgencia de Ana fue un imprevisto. También fue una coincidencia que un concejal del PSOE estuviese ausente», comentó Pedro de Rueda.

Aunque la junta local del Partido Popular acordó apoyar la creación de Avilés Enseña, fijar la posición generó un intenso debate. Finalmente, la votación de los integrantes acordó apoyar la puesta en marcha del proyecto.