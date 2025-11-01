La juventud llena de arte la ciudad La 'batalla de gallos' exhibe el talento de los trovadores de la generación Z y el graffiti toma Llaranes en el festival Focart

'No vendo humo, traigo arte de verdad, versos que caminan con total libertad / Del folio al muro, del ritmo al titular, la voz del barrio lista pa'contar / No importa el ruido, ni quién quiera opinar, porque el arte que se siente, no se puede callar'. Así podría haber sonado ayer el festival Focart, en el que decenas de chavales se juntaron en la plaza de Álvarez Acebal para disfrutar con la 'batalla de gallos' de ocho parejas de jóvenes trovadores de la generación Z que se emplearon a fondo en el arte del freestyle, el talento para improvisar, creando rimas y versos sobre la marcha sin preparación previa.

Mientras, en el resto de la plaza Belén estaba al frente del 'fotomatón' gratuito inmortalizando a quien lo quisiera, una zona 'game' atraía a los adictos a los videojuegos, Bea guiaba 'La focaneta creativa' y Roberto Rodríguez daba color a una furgoneta en cuyo techo estaba la foca, el emblema de este festival. Sobre el blanco de una Renault clásico estampó en un rojo vibrante «el gentío, a los chavales pasándolo bien, la música, el skate, la diversión». En último lugar, abordó la foca, que será la que siga dando juego el resto de la semana en otros espacios. En concreto, el martes 4 y el jueves 5 con los talleres que tendrán lugar en la Factoría Cultural.

Bea Rodríguez, por su parte, regalaba cazadoras vaqueras previo 'tuneo' por parte del visitante en 'La Focaneta Creativa'. Ella les echaba una mano con la estampación, el bordado o la pintura y, a cambio, podían llevarse totalmente gratis la que más le gustase. Junto a su socia Patri gestiona el proyecto 'La Caravana Kazabasuras' con el que hace intervenciones didácticas o artísticas reutilizando material.

Mientras estos sucedía en Álvarez Acebal, el color saltaba a los muros interiores del puente que desde el antiguo hospitalillo de Ensidesa da acceso a Llaranes. Hoy y mañana la Liga Nacional de Graffiti seguirá trabajando en una intervención que marcará una diferencia y que ayer ya sorprendió a muchos vecinos.

A las 23.30 horas, llegó uno de los platos fuertes en esta edición del Focart, el concierto en la Casa de Cultura de Camin (Granada), antes habían actuado Dollar Selmouni (Madrid), Lopes (Galicia), Safree (Alicante) y el dj local Jotadejota. El sonido urbano es la seña de identidad de este festival.