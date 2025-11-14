El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El juzgado obliga a que las bajas en Tadarsa se compensen en base al año salarial

Fernando Del Busto

Avilés

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Una sentencia del Juzgado de lo Social Número 2 de Avilés ha modificado el sistema que la empresa Tadarsa, del grupo Windar, aplica para la compensación de las bajas laborales. La decisión judicial aún no es firme pues está pendiente de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero podría abrir un camino para otras reclamaciones idénticas en el grupo, incluso también en todo el sector del Metal en Asturias, explicó el abogado Iván Menéndez, de Norteña Abogados, que ha defendido los derechos del trabajador denunciante. El convenio de Tadarsa contempla que la empresa complemente el dinero que los trabajadores reciben de la Seguridad Social cuando se encuentran de baja. Es un fondo existente con el objetivo de que no pierdan dinero durante sus bajas laborales. Hasta el momento, la dirección ha utilizado como criterio los últimos tres meses trabajados antes de la baja. Sin embargo, un empleado de Tadarsa consideró que el criterio no era el adecuado. «Estudiamos el caso y vimos que se debía calcular con la referencia de la media de todo el año de salario, ya que es lo más correcto para que el trabajador no pierda poder adquisitivo», detalló el abogado.

