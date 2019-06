Kirby Shaw vuelve a hacer escuela en Avilés con una lección magistral y un concierto Olaya Esteban, Kirby Shaw, Yolanda Alonso y Rosa Espina. / OMAR ANTUÑA Impartirá un curso intensivo durante el fin de semana en Los Adioses Escuela Musical, cuyos alumnos pondrán voz al recital del domingo en la Casa de Cultura L. V. AVILÉS. Viernes, 28 junio 2019, 02:35

Kirby Shaw, uno de los compositores y arreglistas más importantes de la historia de la música en Estados Unidos de los dos últimos siglos, regresa a Avilés un año después. Ayer jueves presentó junto a la concejala de Cultura Yolanda Alonso, el concierto 'The Pink Panther Mambo', un recital de música coral que dirigirá con su maestría este domingo, 30 de junio, a las 20 horas, en el Auditorio de la Casa de Cultura.

'The Pink Panther Mambo' reunirá a una masa coral de cuarenta voces, pero también tendrá una parte para cantantes solistas, y contará con el acompañamiento del prestigioso pianista César Latorre. Son los alumnos que participarán en el curso intensivo que, bajo el nombre 'The Real Sing II' impartirá desde hoy viernes y hasta el domingo en Los Adioses Escuela Musical a músicos llegados de diferentes partes de España.

Shaw aterriza por segunda vez en Avilés, y de nuevo lo hace gracias a la colaboración de la concejalía de Cultura, que organiza el concierto, y la escuela musical situada en la calle de La Magdalena. Los Adioses lo enmarca dentro de su proyecto educativo internacional A. Vocal Jazz Academy, una propuesta que realiza de forma conjunta con las academias de inglés de Avilés y Comarca Befriends.

Quedan pocas entradas disponibles para acceder al recital. No numeradas, las localidades se encuentran a la venta a un precio único de seis euros a través de los canales habituales, las taquillas de la Casa de Cultura, los Cajeros de Liberbank, el teléfono 902106601 y la página web de entradas de la entidad bancaria Liberbank..

El concierto lleva por título 'The Pink Panther Mambo', puesto que esta popular melodía del legendario Henry Mancini, es precisamente una de las últimas adaptaciones realizadas por Kirby Shaw. También sonarán sobre el escenario de la Casa de Cultura temas muy conocidos, en muy diferentes estilos. Van del jazz de 'All the cats join in', de Alec Wilder o 'God bless the child', de Billie Holiday; al popularizado por Frank Sinatra 'Come fly with me', de James van Heusen; 'Oye como va', el mambo de Tito Puente; o un clásico de la música popular del último medio siglo, el beatleliano 'Ticket to ride', de Lennon y McCartney.

Experiencia internacional

Kirby Shaw, maestro de músicos, apasionado y virtuoso del jazz, llega a Avilés tras ofrecer un concierto en el legendario Carnegie Hall de Nueva York. Su currículum es inmenso, y la música coral contemporánea no se concebiría sin su aportación. Sus arreglos corales superan los 3.000, y ha vendido millones de copias de sus trabajos discográficos. Ha colaborado con músicos y formaciones del prestigio de The Manhattan Transfer, Al Jarreau, Mark Murphy, Bobby McFerrin o el recientemente fallecido John Hendriks.

Desde que se inició en la docencia, la composición y la dirección coral, Kirby Shaw ha desarrollado su oficio a lo largo y ancho de los Estados Unidos, pero también en medio centenar de países de todo el mundo, como Canadá, Australia, China, Alemania, Hungría, Italia, Suecia o España, adonde fue invitado por primera vez en 2015, en una colaboración con el Cor Vivaldi de Barcelona.

Licenciado en Educación Musical y Composición por la San José State University, destaca su implicación en la elaboración de programas didácticos musicales para un gran número de colegios e institutos estadounidenses. Su docencia se caracteriza por el sentido del humor, y ha sido pionero al liderar grupos vocales de todo tipo en diferentes universidades de su país. Actualmente dirige la Coalición Coral de la Universidad de Oregón, en donde reside.