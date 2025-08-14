«Kiss es un grupo muy difícil, nos lleva dos horas estar listos» Absolutos admiradores de los estadounidenses, prometen desplegar todo el artificio que hizo popular a la banda de 'I was made for lovin' you'

Cristina Del Río Avilés Jueves, 14 de agosto 2025, 22:13 Comenta Compartir

Jorge Noceti, Seba Gava, Pablo Della Santa y Cristina Ibarra forman Kiss Experience, la banda tributo a Kiss que este viernes día 15 actúa en el Festival La Mar de Ruido, en el Parque del Muelle, tras Baja California (21 horas) y antes de Saratoga. Una jornada de alto voltaje. Charlamos con Jorge Noceti.

–Son fans declarados de la banda Kiss. ¿Qué hace tan especial a esta banda?

–Fue el grupo que nos marcó de chiquititos. No solo por su música sino también por su estética, su puesta en escena, la pirotecnia que usaban en sus espectáculos,... Siempre nos llamó mucho la atención y nos fuimos haciendo fans. Los integrantes del grupo éramos buenos amigos en Buenos Aires y luego coincidimos en España y le dimos luz al proyecto. En 2017.

–¿Están de moda las bandas tributo? ¿Se ha perdido el temor a emular a las estrellas?

–Puede ser. Yo puedo hablar de la nuestra. Nosotros lo hacemos con total admiración y respeto a Kiss porque es la banda que hemos amado toda la vida. Es una gran responsabilidad y un honor. También es muy bonito jugar a hacer nuestros los personajes que formaron parte de nuestra infancia.

–He empleado el verbo 'emular', pero no estoy muy segura de cuál es el pertinente con las bandas tributo. ¿Imitar, recrear, interpretar,...?

–Yo tampoco sé cuál es el verbo. Estamos tributando a un grupo.

–¿Y qué ha sido lo más difícil?

–Kiss es un grupo muy difícil. No solamente por la música. Tiene una puesta en escena particular y costosa. Los cuatro tocan y cantan. Es un grupo que lleva mucho trabajo. Tardamos unas dos horas en vestirnos y caracterizarnos. Es un trabajo adicional que no otros grupos tributo no llevan.

–Cuando coinciden, como en este festival, con otras bandas, ¿El trato y el respeto es el mismo que si fueran con una formación propia?

–Sí. En casi todos los lugares nos tratan divinamente y acabamos haciendo buenas amistades. Todos terminan haciéndose una foto con nosotros. Se crea una clima muy bueno en camerinos y no se da esa discusión de si la banda es tributo o no.

–¿Cambian el repertorio o lo adaptan a las características del escenario?

–Tenemos más de 30 canciones listas pero vamos adaptando el repertorio en función del tiempo y del tipo de festival. Los súper mega clásicos siempre los tocamos.

–¿Sabe el grupo Kiss de su existencia?

– Sabemos que saben de nuestra existencia y nos apoyan. Y estamos reconocidos por la Kiss Army, su club oficial de Fans. Pero legalmente hay un vacío sobre las bandas tributo.

Temas

España