«Hacéis de nuestra ciudad un lugar mejor para vivir»

Foto de familia de los voluntarios reconocidos en alguna de las categorías, en las escaleras del Consistorio, con el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, en primer plano.

Cristina Del Río Avilés Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

Mª Pilar Muñiz, que recibirá el próximo 4 de diciembre en la Casa de la Cultura el Reconocimiento a la Labor Voluntaria, en la categoría de Persona Voluntaria, lo ha agradecido esta mañana en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés donde su labor ha sido loada por el concejal de Participación, Pelayo García. Lo ha hecho con humildad y abrumada ante tanto elogio. De hecho, ha concluido su agradecimiento asegurando que «No soy tan... como me pusieron». Un comentario que ha hecho reír a un auditorio que ha arropado también el reconocimiento al grupo de voluntariado de Cruz Roja Avilés que trabaja con las personas mayores en Centros de Día y en el de Las Meanas y el proyecto 'Lecturas y acompañamiento de personas afectadas por ictus', de ASICAS.

Ha alabado García el «orgullo» de tener en la ciudad a «personas tan espectaculares», que dedican su tiempo a mejorar el bienestar de los demás. «Son personas que a veces pasan inadvertidas, pero que hacen una gran labor en la ciudad» y «hacen de nuestra ciudad un lugar mejor para vivir». Ese «ejemplo inspirador» es el de Mª Pilar Muñiz, voluntaria en Cáritas, que confesó que entró «por casualidad» y que «al principio había cosas que no me gustaban, pero llegué a un grupo que intentaba que se cambiaran». Vinculó su compromiso con Cáritas con los diez años que de los 14 a los 24 pasó en la JOC (Juventud Obrera Cristiana).

En nombre del grupo de nueve personas de Cruz Roja que en 2018 comenzaron con un taller de memoria en el centro sociocultural de Los Canapés y que luego fue consolidando y extendiendo esta labor, habló Sole, que señaló que el objetivo siempre ha sido «acompañar a las personas en ese proceso de envejecimiento activo». Y, entre otros detalles, señaló lo «realmente satisfactorio» que es, por ejemplo, cuando van a bailar con los usuarios del Centro de Día de La Luz, a alguno de los cuales lo tienen que levantar de la silla de ruedas, pero les regala tras la experiencia un sonrisa que lo compensa todo.

Por último, Paula Rivero, coordinadora de voluntarios en ASICAS, cuyo proyecto 'Lecturas y acompañamiento de personas afectadas por ictus' que desarrollan en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) y en la Fundación Hospital Avilés, ha destacado el «poder transformador del acompañamiento y a la fuerza de la palabra compartida en un mundo a menudo tan acelerado».

«Con cada lectura, con cada conversación, con cada momento de escucha activa, nuestro voluntariado no solo ofrece entretenimiento y estimulación cognitiva sino también calidad humana, rompen el aislamiento y devuelven la esperanza. Demuestran que la empatía es el motor más potente del cambio social», ha subrayado.

Y aunque las tres personas o entidades reconocidas son las primeros convencidas del bienestar que proporcionan, estos reconocimientos «nos impulsan a seguir adelante».

