Lady Llagar o agárrate que vienen curvas

Divertida, talentosa y siempre ocurrente, la ovetense explicará los orígenes de un personaje que han comparado con Rodrigo Cuevas La actriz Mariajo Baudot habla hoy sobre su alter ego en el Aula de Cultura

Mariajo Baudot es actriz, monologuista, presentadora y cantante. Una artista polifacética y poliédrica que le da sin miedo «a todos los palos». Lady Llagar es su alter ego, un personaje basado en Lady Gaga, pero vestida de asturiana, que lo mismo se arranca por seguiriyas que por tonada. Una tiene de la otra y viceversa, y hoy las dos van a estar con Mercedes de Soignie en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS. La cita, que promete y mucho, será a las siete y media de la tarde en el Centro de Servicios Universitarios.

El formato será el de una entrevista en la que se irán intercalando vídeos con actuaciones de Lady Llagar, con el atractivo añadido de la espontaneidad. Porque aunque la estructura ha sido adelantada tanto por la coordinadora del Aula como por la invitada, esta última aseguró ignorar por dónde irán los tiros, aparte de suponer que se centrarían en averiguar algo más sobre Lady Llagar, un personaje «femenino y feminista» que viene como anillo al dedo en vísperas del 8M, Día Internacional de la Mujer.

«Se me ocurrió un día y fue una de estas ideas que te vienen sin saber muy bien el porqué. Empecé a coger instrumentos varios y los llevé a mi terreno y ahí mezclo todo tipo de folclore», explica. Las comparaciones son odiosas, pero inevitables. El personaje recuerda mucho a Rodrigo Cuevas. «¿Hum? Puede que sí», concede.

Artista ovetense, a Baudot le gusta señalar su vinculación con el área rural gracias a los fines de semana con su familia en Santa María de Grado, conocimiento que avalan unos textos y monólogos en los que la conciencia feminista está muy despierta.

Dice Mercedes de Soignie que Lady Llagar es «la voz femenina más fresca que hay ahora mismo en el escenario asturiano». Una tonadillera rockera asturiana, que toca todos los palos de las músicas del mundo y que es tremendamente divertida. «Se atreve con el rap, el soul, el pop-rock, la copla española, el cancio astur... Para expresar básicamente realidades, cotidianidades y banalidades de la vida diaria de las personas humanas», resume en una descripción que desvela su admiración por una artista que lleva una década en los escenarios.

Comenzó sus andanzas por bares, asociaciones y colegios con el monólogo como herramienta. Pronto pasó al travestismo y a la imitación de cantantes como Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Nino Bravo, Sergio Dalma, Massiel, Betty Missiego, Chavela Vargas, Tina Turner o Amy Winehouse. «Baudot es una 'show-woman' que no defrauda cada vez que se sube a un escenario», señala De Soignie, a la que no obstante atemoriza esa locuacidad e imprevisibilidad de la artista, sobre todo cuando la charla de esta tarde transcurrirá sin guion. Se lo chivamos a Mariajo Baudot. Y se sorprende. «Que no se preocupe, yo soy muy modosita y sé en qué escenario me muevo», asegura riéndose. Habrá que verlo para creerlo.