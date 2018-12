L'Anguleru y el Nataliegu anuncian la Navidad L'Anguleru desfiló por el casco histórico y por la tarde visitó El Corte Inglés. / MARIETA Varias actuaciones musicales animan la jornada con villancicos y repertorios festivos que tendrán continuidad a lo largo del día de hoy SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 23 diciembre 2018, 06:14

Un gran desfile fue el encargado ayer de anunciar la llegada de la Navidad a la ciudad. Personajes como el Nataliegu, L'Anguleru o Lolina la Rulera pasearon por el centro ante la atenta mirada de niños y adultos. Los Llendadores fueron los encargados de custodiar al Nataliegu, que espera dar «protección y felicidad» a toda la comarca.

A ritmo de gaita y tambor desfilaron por las calles empedradas antes de dirigirse a la biblioteca Bances Candamo, donde L'Anguleru y Lolina la Rulera charlaron con los más pequeños y recogieron algunas de sus cartas con peticiones y deseos. Además, fueron testigos de una pequeña clase de cultura asturiana en la que les presentaron la historia de estos dos personajes. Para dejarles con el mejor de los sabores de boca, repartieron entre ellos castañas de chocolate. Además, por la tarde, L'Anguleru hizo una visita al centro comercial El Corte Inglés junto con dos Llendadores.

La música fue la segunda protagonista de la jornada. Varias actuaciones se sucedieron a lo largo del sábado para difundir el espíritu navideño. Los primeros fueron los integrantes del coro Adioses Jazz Coral, que ofrecieron un concierto en la sala Allegro Ma Non Troppo del Hotel 40 Nudos. Aprovecharon la ocasión para presentar su nuevo videoclip navideño basado en la canción 'Caron of the Bells'. Se trata de una versión creada por Kirby Shaw, que estuvo en la ciudad el verano pasado.

Por la mañana Mavea y El Paxu Verde realizaron un flashmob en la calle La Cámara. Una actuación con la que quisieron concienciar a toda la población sobre la presencia de plásticos en los mares e incluso en los alimentos. Esta actividad se enmarca en la campaña Avilés libre de plásticos, que tendrá continuidad la próxima semana con talleres infantiles en Zeluán.

La noche volvió a escuchar acordes navideños de la voz del tenor Emilio Menéndez, que dio un recital en el Hotel Don Pedro. Estuvo acompañado de Mireya Fernández al piano y de Paula Prieto al violín.

Conciertos hoy

La música seguirá siendo hoy protagonista de la mano de la Banda de Música de Avilés, que actuará en la campa de la iglesia de San Nicolás a las 13.15 horas. Para la ocasión interpretará villancicos y piezas navideñas. Será el último concierto dirigido por Daniel Santos.

La Escolanía de San Nicolás de Bari y de San Salvador de Oviedo actuarán hoy, a las 18.30 horas, durante la misa y participarán en la bendición de las imágenes del niño Jesús. A esto se sumará un breve concierto de villancicos. Como complemento a estas actividades, hoy el Grupo Scout Caph y las familias que lo componen saldrán al Pico Gorfolí para colocar allí su Belén de cumbres.