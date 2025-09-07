Lección de historia de final de verano Ocio en familia. La propuesta 'Un verano con mucho arte' concluye con gran éxito de participación durante sus dos días

Meteorológicamente metidos de lleno en el otoño desde el pasado día 1, ayer concluyó 'Un verano con mucho arte', que durante dos días (viernes y sábado) ha programado cuatro actividades relacionadas con la música, la naturaleza, la historia y la pintura para los más pequeños. Si el viernes se abrió la actividad con un taller de estimulación temprana, ayer fue el turno de una historia adaptada al público infantil y de una obra de teatro sobre la pintora Rosa Bonheur.

La 'música en familia' del viernes concentró a bebés de hasta tres años en un taller de estimulación musical que despertó los sentidos de los más pequeños.

Ya enfocados a más edad, por la tarde se conquistaron los espacios naturales de la ciudad como inspiración para el arte.

Y ya ayer sábado, cuando parecía que todo el mundo iba a estar pendiente de La Vuelta, hubo quien sacó tiempo para recorrer el Avilés Medieval, de la mano de la historiadora Patricia Pérez. Casi treinta personas, entre niños y mayores, se sumergieron en un viaje en el tiempo por el que saltaron 900 años atrás.

Atravesaron la muralla, cuyo lienzo descubierto permite hacerse una mejor idea de la configuración de la ciudad medieval y, a través de las calles de la Ferrería, La Muralla y La Fruta, se imaginaron cómo era la vida en aquellas calles empedradas donde la artesanía era un modo de vida. Y, como entonces no había GPS, fueron buscando las conchas con las que se orientaban los peregrinos.

El recorrido concluyó con la leyenda que hay tras el escudo de Avilés.