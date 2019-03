Lección de teatro en La Factoría Carmen, Leonor, Ángel, Juani, Tatiana, María y Rosa en el escenario de la Factoría. / MARIETA Los alumnos del taller teatral de las Aulas Populares de Avilés representaron ayer su obra de fin de curso en el centro cultural EVA FANJUL AVILÉS. Jueves, 21 marzo 2019, 06:33

«El teatro me reporta el poder aprender cosas nuevas pero sobre todo me hace mantenerme activa y yo quiero morir con las botas puestas», comenta risueña Carmen Alonso. Ella es una de las seis integrantes del grupo de teatro de las Aulas Populares de Avilés que ayer representaron la obra con la que concluyen este curso, en el teatro de La Factoría Cultural.

Lo cierto es que para buena parte del grupo el teatro no es algo nuevo. De hecho, algunas de las integrantes más veteranas son viejas amigas, que ya jubiladas, se han reencontrado con las tablas cuarenta y cinco años después. «Yo me fui con veinte años a Bruselas y al volver, tras jubilarme, me he reencontrado con mis amigas de toda la vida, como Rosa Redondo y Juani Fernández, que de jóvenes teníamos en Llaranes un grupo llamado Candilejas», Leonor Jiménez.

En esta ocasión, el grupo ha representado una obra más contemporánea que incorpora varias escenas de diferentes obras de Fernando Arrabal como 'El Laberinto', 'Picnic' y 'La princesa Pitusa'. «Son piezas con un toque irónico, tal y como es él autor, cargadas con crítica política social, religiosa, sexual y demás», explica la profesora y directora del grupo de teatro AUPA, María Prieto.

Al principio «se presentan con una de las frases de la 'Carta a los Reyes Magos', también de Fernando Arrabal, y luego, como siempre hago, acabamos con una coreografía que es como mi firma de dirección escénica», indica la directora.

En la cuenta atrás para el estreno, el camerino se convierte en un hervidero de retoques de maquillaje, de entradas y salidas, de sonrisas y algún nervio. Juani, Leo, Rosa, Carmen, Ángel y Tati son los integrantes de este grupo con una media de edad considerable, excepto una de ellas, todos los demás superan los sesenta años. «Yo destacaría la tenacidad con la edad que tienen muestran unas ganas de trabajar y de aprender increíbles, además de su humildad y la humildad», asegura la directora.

«Entre todos aprendemos mucho de teatro, ellos devoran libros de teatro y estamos muy motivados, estoy muy orgullosa del grupo y espero que continúen el próximo curso», añade.