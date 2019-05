«Hay que leer los clásicos populares con espíritu crítico» María Gómez Martín, ayer en Avilés. / OMAR ANTUÑA La literatura histórica surgida en el siglo XIX ignoró la figura de la mujer o la estereotipó en cuatro modelos identificados ayer por Gómez Martín María Gómez Martín Profesora asociada de la Universidad de Oviedo C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 1 mayo 2019, 03:58

Hélène Cixous, profesora y escritora feminista francesa, expresó en su día que «me busco a través de los siglos y no me veo en ninguna parte», una frase que ayer rescató la profesora asociada de la Universidad de Oviedo, María Gómez Martín, para introducir el taller literario sobre personajes femeninos en las novelas históricas, impartido en el Centro de Servicios Universitarios.

-¿Hay un prototipo femenino en la novela histórica?

-Yo distingo tres principales. El primero es un personaje alegórico de la nación que refleja la construcción del estado liberal y que puede ir desde la joven doncella a la 'madre nación'; hay un segundo prototipo de buen comportamiento que podrían representar mujeres como Isabel La Católica o Agustina de Aragón y existe un tercer modelo negativo, de cómo no debe comportarse nunca un líder y que podría ser la Reina Urraca. Añadiría un cuarto tipo, las brujas y las locas, que están situadas en los márgenes de la nación, pero que no las expulsamos porque las necesitamos.

-¿Podría explicar el primero?

-Sí, no hay que olvidar que una de las funciones de la novela histórica, que surgió en el siglo XIX, fue la creación de un sentimiento liberal propio del estado decimonónico. Por eso en ella se observa una estrecha relación entre el nacionalismo y las mujeres como objetos culturales. Las mujeres en esta época no son ciudadanos en el sentido de que no pueden participar en la construcción del estado, pero se toman sus cuerpos para representar ese objetivo.

-¿Cambia la situación en el siglo XX?

-Comienza a haber una evolución desde finales del siglo XIX. Los modelos siguen siendo los mismos simplificados. Yo detecto un punto de inflexión en 1982, con la publicación del libro 'Urraca', de Lourdes Ortiz. Hasta ese momento, la Reina Urraca había representado un modelo negativo de comportamiento, pero Ortiz cuenta su versión, cuenta la historia de Urraca en primera persona.

-Parece difícil que varios siglos después pueda recuperarse o reconstruirse la vida de un personaje histórico desde una perspectiva distinta, de género en este caso.

-Queda mucho por hacer y muchas historias por contar en una labor que implica a historiadores, autores y sociedad. Uno de los personajes que más se trata es Juana la Loca, a la que ahora se intenta entender y quitarle ese mote. Hoy en día ya se entiende mejor su figura y algunas circunstancias como que no quisiera rezar o comer.

-¿Qué opinión le merece el veto de una escuela catalana a clásicos populares como 'La Bella Durmiente' por perpetuar estereotipos de género?

-Creo que está bien que esos cuentos se lean con espíritu crítico. Los niños no suelen leerlos solos, así que hay que explicárselo. También hay revisiones de esos cuentos que puede ser positivo que se vayan introduciendo o intercalando. Hay libros maravillosos no feministas, sino escritos desde una perspectiva de género.