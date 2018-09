«Nuestro lenguaje está preparado para nuestro mundo, no para hablar de África» Alberto Rojas, en primer plano, acompañado de Fernando Calero. / MARIETA Alberto Rojas Periodista y autor de 'África. La vida desnuda' Asegura que las guerras se acaban agotando y confía en la capacidad de recuperación de algunos países de la mano del movimiento civil y de la diáspora regresada C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 29 septiembre 2018, 01:43

El periodista Alberto Rojas (Puertollano, 1977) fue el único que cubrió la crisis del ébola en plena zona cero, en Guinea. Y también el único, o al menos de los poquísimos, que ha cubierto los conflictos bélicos de Sudán del Sur, República Centroafricana o la del Congo. Comprometido con dar visibilidad a las guerras de las que nadie habla, colabora con Médicos sin Fronteras en el proyecto 'Estado crítico. Periodismo sobre conflictos olvidados y movimientos de población'. Ayer, junto al también periodista Fernando Calero, contó sus vivencias en el Centro de Estudios Universitarios.

-¿Por qué los conflictos en países africanos están cada vez más arrinconados en los medios?

-No lo sé. Quizás por distinguir 'nuestro' mundo de 'su' mundo o porque miramos al Sur con desprecio como si no fuera con nosotros. Parece que África está muy lejos y está tan solo a catorce kilómetros. Y su influencia en nuestro país es mucho mayor de lo que creemos. Sin ir más lejos, ahí están los flujos migratorios. Pero lo que pasa en África no tiene el mismo peso informativo que lo que ocurre en Estados Unidos, que está mucho más lejos. No sé si será por el color de piel.

-¿Qué ingredientes comunes tienen los conflictos bélicos en estos países?

-En todas se encuentra el subdesarrollo, el estado absoluto, el analfabetismo, la indefensión de las mujeres y los niños y el nulo respeto a la vida.

-¿Tienen solución estos conflictos? ¿Puede una sociedad que se lleva matando durante años reconciliarse y pasar página?

-Se pueden reconducir, aunque no de un día para otro. Son países en los que se percibe cierto hartazgo porque las guerras agotan. Se cansan los ejércitos, mueren soldados, muere una generación entera y las víctimas en campos de refugiados se hartan. Ha pasado en otras guerras como la del Líbano, que concluyó sin un final claro. Con Somalia está pasando parecido. El otro día un amigo me dijo que están poniendo semáforos y farolas en las calles de Mogadiscio. Eso es un progreso enorme porque las calles van a ser más seguras y significa que está llegando gente de la diáspora, dispuesta a invertir. De repente, tiene esperanza, pero han pasado veinte años. No hay nada que nosotros podamos hacer desde aquí, desde España o Europa.

-Según la ONU, seis de las diez ciudades que más van a crecer en los próximos dieciocho años son africanas. ¿Hay dos Áfricas?

-Hay miles. Hay países africanos donde los crecimientos económicos, culturales y sociales están siendo los más rápidos de la historia. Por no mencionar el movimiento civil en países como Burkina Fasso, cuyos jóvenes tumbaron a dos dirigentes que pretendían aferrarse al poder. Eso es una gran noticia y no tiene nada que ver con el África en el que yo he estado y me ha tocado contar, que es la del agujero negro, la de la guerra, la hambruna perpetua y la enfermedad.

-¿Cuál es la imagen o el testimonio más impactante al que se ha enfrentado?

-Varias. Un lugar muy difícil de describir fue el Centro de Protección de Civiles de los cascos azules en Malakal (Sudán del Sur), donde se refugiaban hacinadas 50.000 personas que huían de la limpieza étnica. Vivían en contenedores, sin saneamiento, sometidos a las inclemencias meteorológicas, entre ratas. No he visto peor sitio en mi vida. Y nuestro lenguaje no sirve para definirlo. Porque 'pobre' no vale. Pobre es el poblado chabolista de la Cañada Real en Madrid que, al lado de aquello, es Beverly Hills. Nuestro lenguaje está preparado para nuestro mundo. ¿Cómo puedo hablar de violencia para contar la historia de una niña de dos años violada por soldados? Tuve la oportunidad de visitar el hospital donde reparaban vaginas de mujeres violadas, donde probablemente estén los mejores ginecólogos del mundo en esta especialidad, pero ¿cómo lo cuentas? ¿Qué tipo de preguntas haces a una mujer que ha sido violada? Porque no quieres preguntar directamente, pero llega un momento en el que esa mujer se pone a llorar.

-¿A un hombre y blanco?

-Sí, a un periodista occidental. Muchas creen que por el hecho de contártelo su vida puede cambiar.

-¿Qué sentimiento o sensación le provoca África?

-Es un continente enorme lleno de historias con poca gente para contarlas. Es la ecuación ganador para un periodista.