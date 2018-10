'Lentejas' en honor a Gonzalo Casielles Gonzalo Casielles Camblor en el centro de la mesa presidencial de las 'Lentejas' del Casino. / MARIETA El casino dedicó ayer su tradicional encuentro culinario mensual al músico y expresidente de la entidad social avilesina EVA FANJUL AVILÉS. Miércoles, 24 octubre 2018, 02:30

El músico, trompetista y arreglista Gonzalo Casielles Camblor protagonizó ayer las populares 'Lentejas' del Casino de Avilés. Casielles reconocía que «jugaba en casa» ya que el músico fue también presidente de esta entidad social. Por eso, las muestras de afecto y los saludos fueron constantes al veterano músico.

Antes de disfrutar del emblemático estofado del Casino, el presidente del Casino, Manuel González hizo como suele ser habitual de entrevistador, además de anfitrión. En un ambiente distendido y familiar se repasó parte de la biografía del invitado, piloñés de nacimiento y avilesino de adopción.

Gonzalo Casielles Camblor recordó con cariño como fue su primer contacto con la música fue en casa a los ocho años de edad. «Mi padre era músico y hasta la Guerra Civil tocaba en la Banda Municipal de Infiesto», relató. Mientras su padre reconstruía la casa dañada tras la contienda, «mi hermana descubrió un pequeño bombardino de mi padre colgando de un viga. Lo cogió e intentó soplar pero no sonó nada, luego lo intenté hacer yo y lo conseguí. A partir de ahí no me separé más de la música».

Desde entonces han pasado casi ochenta años. Toda una vida de dedicación musical larga y fructífera, en la que además de tocar con músicos de la talla de Xavier Vidal.

Gracias a su talento como trompetista, pudo recorrer toda España y media Europa haciendo lo que más le gustaba. «Recuerdo como estando en Valencia de gira con la orquesta de Vidal conocí a Louis Amstrong, me pareció un hombre paciente con todo el barullo que se montaba a su alrededor. En aquel momento el trompetista ya estaba delicado de salud y recuerdo que para calentar labios utilizó la canción de Gardel 'Adiós muchachos', fue una especie de despedida porque al poco tiempo falleció», comentó.

También, recordó como llegó a Avilés desde Madrid, «cuando las salas de fiesta entraron en crisis y las orquestas empezaron a empequeñecer», explicó. De hecho, la cosa se puso tan mal que «me enteré de que había una plaza de conserje en Avilés y me vine a probar suerte».

Y así llegó a la ciudad en la que echó raíces y siguió componiendo y arreglando melodías. Difícil escoger de entre todas una aunque recuerda con cariño las habaneras que compuso y arregló para coro. De ellas su preferida es 'Rosina' que precisamente escribió inspirado en una socia del Casino. «Hablando con el marido de Rosina éste me dijo que porque no le dedicaba una habanera a su mujer y lo hice», comenta.

Ahora hecha la vista atrás y recuerda con nostalgia los tiempos en los que había más gente joven en el centro. «Necesitamos que la juventud se acerque para garantizar el futuro del Casino», asegura. La tarde acabó como empezó, hablando de música y con la actuación del coro del Centro Asturiano de la Habana puso el broche final en el Casino a unas 'Lentejas' , en esta ocasión, de lo más caseras.