Levi Parham abre el festival Rock in Town en La Factoría Cultural

El estadounidense Levi Parham será el encargado de abrir esta noche, a las 21 horas, en La Factoría Cultural, el programa del festival Rock in Town de Avilés, que se desarrollará hasta el domingo 24 en diferentes espacios de la ciudad.

Levi Parham, uno de los más grandes representantes del country soul mundial. El cantautor de Oklahoma se encuentra de gira por Europa, acompañado por su banda Them Tulsa Boys, para presentar su último disco 'It's All Good'. El álbum, que toma el nombre de uno de los temas, hace un canto a la camaradería, a salir adelante. Como dice en la letra de la canción homónima, «no estoy asustado, no estoy preocupado, tengo amigos que vendrán a ayudarme».

Este concierto de Levi Parham es también es el último concierto del trimestre del ciclo Factoría Sound 2019. El cantautor ofrecerá un concierto íntimo, que aúna la potencia que imprimen sus músicos a las esencias del blues, el country, el soul, al calor de su último álbum, con el rock muy presente. El precio de la entrada hoy en taquilla es de 12 euros.