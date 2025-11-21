A licitación el arreglo de las goteras del centro de salud de La Luz por 757.684 euros

La Consejería de Salud espera poner en marcha en las próximas semanas las obras necesarias para solucionar los problemas de goteras y filtraciones que ... sufre el centro de salud que da servicio a los vecinos de La Luz y Villalegre desde prácticamente la inauguración del consultorio hace ya catorce años. El Principado acaba de sacar a licitación esta misma semana el contrato por un valor estimado de 757.684 euros y el plazo de ejecución será de cuatro meses.

Cabe recordar que el pasado verano la consejería ya ejecutó un contrato de 36.542 euros para la realización de una obra menor que permitió mitigar los problemas de filtraciones en la cubierta del edificio que provocaban la entrada de agua hasta el punto de obligar a cerrar algunas consultas.

Sin embargo, ya entonces desde Salud anunciaron que se trataría de una actuación en dos fases. La primera que ya se ha llevado a cabo era una medida preventiva de cara la llegada de la época de lluvias, pero el grueso de las actuaciones que permitirán una solución permanente se llevarán a cabo en esta segunda fase que se espera poner en marcha antes de que termine el año.

El proceso

En el proyecto se plantea la renovación integral de las cubiertas planas que conforman el centro de salud y que no son transitables. Para su realización se colocará un andamiaje perimetral en dos fases, según la altura donde se ubican las cubiertas. Además, también se prevé el levantado de las instalaciones de ventilación, extracción, renovación y filtrado, para poder ejecutar la nueva cubierta. Posteriormente se coloca un casetón cobertor sobre la zona de instalaciones a modo de protección y se aprovechará la actuación para mejorar el aislamiento de la cubierta, instalando uno de mayores prestaciones.