Centro de salud de La Luz. P. NOSTI

A licitación el arreglo de las goteras del centro de salud de La Luz por 757.684 euros

El Principado espera iniciar los trabajos este invierno y ejecutar los en cuatro meses para solucionar las filtraciones de la cubierta

A. L. J.

Avilés

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

La Consejería de Salud espera poner en marcha en las próximas semanas las obras necesarias para solucionar los problemas de goteras y filtraciones que ... sufre el centro de salud que da servicio a los vecinos de La Luz y Villalegre desde prácticamente la inauguración del consultorio hace ya catorce años. El Principado acaba de sacar a licitación esta misma semana el contrato por un valor estimado de 757.684 euros y el plazo de ejecución será de cuatro meses.

