El líder de UGT reclama en Avilés una tarifa eléctrica competitiva para la gran industria Pepe Álvarez recorre la exposición junto a la alcaldesa, Mariví Monteserín. / Marieta Pepe Álvarez inaugura en la Casa de Cultura una exposición que conmemora los 130 años de historia del sindicato J. F. G. Miércoles, 26 septiembre 2018, 16:01

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha declarado hoy en Avilés que ni se me pasa por la cabeza que el Gobierno de España no tenga en mente que hay que generar una tarifa eléctrica que permita que las empresas que son grandes consumidoras puedan continuar desarrollando su trabajo. No tiene ningún sentido que en Alemania el precio de la energía para los grandes consumidores sea entre un 27% y un 30% más barata que en nuestro país», recalcó.

El dirigente sindical realizó estas declaraciones durante su intervención en la inauguración en la Casa de Cultura de la exposición '130 años de luchas y conquistas', que conmemora el 130 aniversario del nacimiento del sindicato. También estuvieron presentes la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero.

En su opinión, el debate energético «no se puede simplificar. No sólo hay que hablar de cuencas mineras o de centrales térmicas, sino fundamentalmente de industria. Nosotros creemos que es absolutamente necesario mantener el mix eléctrico para poder conseguir que las centrales térmicas continúen funcionando en nuestro país, que pueden existir no contaminando, es cuestión de que alguien atornille a las compañías que tienen unos beneficios que abochornan. El precio de ese mix eléctrico tiene que responder a las necesidades de los ciudadanos, «pero, en particular, de las empresas grandes consumidoras», ha añadido.

La exposición se compone de catorce paneles históricos y seis temáticas temáticos que repasan los 188 años de historia del sindicato y podrá visitarse hasta el próximo día 16.