Lilly Hiatt, a punto de colgar el cartel de ‘no hay entradas’

La cantante y cantautora estadounidense Lilly Hiatt está a punto de agotar las entradas del concierto que ofrecerá este jueves día 6, a las 21 horas, en la Sala Escénica de la Factoría Cultural, dentro del ciclo Factoría Sound. Las entradas cuestan 13.60 euros en venta anticipada y 16 euros el día del concierto. Se pueden adquirir en la Casa de la Cultura, en la red de cajeros Unicaja y en la página web del Palacio Valdés.

Compuesto y grabado en su casa a las afueras de Nashville, ‘Forever’, su trabajo más reciente que presentará en Avilés, es una colección de canciones que hablan del crecimiento y el cambio, de la ansiedad y las vías de escape, del amor propio y del rechazo a uno mismo. Temas intensos escritos a partir de sus propias vivencias y de un proceso de introspección que Hiatt comparte sin artificios. Grabado junto a su marido, Coley Hinson, quien produce y toca la mayoría de los instrumentos.