Prorrogan quince días el plazo para limpiar la granja de Cancienes

Los dueños de la granja de Cancienes dispondrán de otros quince días más de plazo para arreglar las instalaciones y poner toda la explotación al día, después de que los diez días concedidos inicialmente por el Principado expirasen el pasado viernes sin que pudiesen completar las labores, una decisión que no ha sido del agrado de la protectora Anadel. «Lo de la administración es increíble, solo busca parchear el problema, los dueños no lograrán tenerlo todo listo. Además, de hacerlo, en dos días estará todo igual», lamenta Elena López.

La protectora, que ya ha sacado a casi todos lo perros del interior de la granja, sigue con los trámites para que el caso sea juzgado como un delito de maltrato hacia los animales. «Se están centrando en las revisiones de los animales bovinos, cuando por ley el Principado debería actuar porque está ante un presunto delito de maltrato y contra la seguridad pública. Recordamos que esos perros tenían todos sarna, que se puede contagiar a humanos. De hecho uno de ellos murió de la enfermedad», recuerda Elena López.

Anadel no descarta recurrir al Ministerio de Medio Ambiente. «Queremos que se estudie muy bien todo lo que ha sucedido aquí, con las inspecciones y los permisos. Nos parece muy grave que se les amplíe el plazo sabiendo que las instalaciones están casi en ruinas. Una parte de la casa está a punto de caer y la cuadra está apuntalada. Eso va a ser muy complicado de arreglarlo en tan poco tiempo», insisten. Además, destacan que la situación por la que están pasando los dos dueños de la granja tampoco es la adecuada para poder hacer frente a las obras que se requieren.

Un rescate frustrado

Casi todos los perros ya están siendo atendidos por veterinarios. Están afectados por sarna y malnutrición, entre otras dolencias. «Su pronóstico sigue siendo reservado. Van mejorando pero muy poco a poco, por eso no se ha podido iniciar ningún proceso de acogimiento», explican desde Anadel. Ayer, miembros de la protectora volvían a la granja de Cancienes con el objetivo de poder sacar al último perro que queda, que días atrás se escondía para no ser capturado. «Con tanto trasiego de gente se nos hizo imposible. Cuando llegamos ya no estaba, había huido», indica Elena López.

Por la explotación merodeaban estos otros dos animales en libertad, que si bien no serían propiedad de los dueños de la granja sino de unos vecinos, también podrían tener sarna. «Nuestra intención era tratarles también pero tampoco estaban. Le preguntamos al dueño pero nos dijo que no les había visto. Es un peligro porque todos están enfermos y pueden contagiar. Por eso urgimos a la administración que tome medidas urgentes, esto no puede quedar así».