«No tenemos líneas rojas con el PSOE, pero no vamos a regalar nuestro apoyo incondicional» Esther Llamazares, ayer en el acceso al Ayuntamiento. / MARIETA «Tenemos cuatro concejales, intentaremos ser justos y sobre todo tener en cuenta qué necesita o qué demanda la ciudad» Esther Llamazares Domingo Portavoz del PP en el Ayuntamiento ALBERTO SANTOS AVILÉS. Miércoles, 3 julio 2019, 01:36

Esther Llamazares es una de las diecisiete caras nuevas en el Pleno municipal de Avilés. La cabeza de lista del PP en las pasadas elecciones asumió el difícil papel de evitar que la crisis vivida en la junta local en los últimos años le pasara factura a un partido dividido también a nivel regional. Se sobrepuso a las previsiones más agoreras y ahora lidera un grupo municipal de cuatro concejales que trata de encontrar su sitio en la oposición para los próximos cuatro años.

-¿Cómo ve situado al PP en el Ayuntamiento?

-Todos salimos lógicamente a querer ganar unas elecciones. De todas formas, sabíamos que era una situación complicada, el partido venía a nivel local de un congreso justo un año atrás. También de un congreso a nivel nacional y hubo cambios a nivel regional, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Así y todo, nos daban un resultado bastante más negativo, aunque buscábamos algo más. Es lo que han decidido los avilesinos, que nos han colocado en una situación de cuatro concejales y tenemos campo para trabajar. Teníamos un programa muy claro en el que creíamos y creemos. Vamos a intentar trabajar por todo lo que se puede conseguir de ese programa porque creemos que es bueno para Avilés.

«Queremos hacer un partido fuerte en Avilés y una oposición rigurosa y seria»

-¿Cree que tienen fuerza como oposición?

-Sí, lo que tenemos claro es que con cuatro concejales, a nivel de un pleno municipal, de las votaciones, lógicamente estás en una minoría clara, pero no se trata solo de intentar imponer o de negar, sino de llegar a consensuar cosas que sean de interés y buenas para los avilesinos. Todas las cosas que lo sean no tienen que ser a propuesta del gobierno, la oposición está también para plantear e intentar conseguirlas. Nuestra labor está en plantear acciones en positivo, pero también apoyar y fiscalizar aquello que no es correcto.

-Ciudadanos parece que ya define su estrategia, que es evitar que el PSOE se vea obligado a pactar con los extremos, a la izquierda y a la derecha. ¿Dónde estará el PP?

-El PP está en la posición de que no podemos anticipar qué acciones vamos a tomar según en qué situaciones, porque aún no se han dado. Sobre todo, insisto, en que todo aquello que es bueno para Avilés lo apoyaremos o lo propondremos. Desde luego tenemos cuatro concejales y no vamos a regalar absolutamente nada, intentaremos ser justos y sobre todo tener en cuenta qué necesita Avilés o qué demanda.

-¿Habrá líneas rojas con el PSOE como pasa a otros niveles?

-No tenemos líneas rojas, tenemos una ciudad por delante. Pero, desde luego, de mano no vamos a regalar nuestro apoyo incondicional ante nada, ni tampoco a negarlo. Iremos viendo cuál es la actuación más lógica y coherente.

-¿Influirán las relaciones entre partidos a nivel regional y nacional?

-Estamos para trabajar para Avilés y desde Avilés. No cabe duda que luego hay gestiones que afectan a los ayuntamientos y que tienen que ver con decisiones de índole nacional, pero nuestra labor en principio es Avilés, por Avilés y desde Avilés.

-¿El PP de Avilés va a ser leal ahora para conseguir sacar adelante la integración ferroviaria y la Ronda Norte, temas impulsados por un ministro de su partido pero que tiene que culminar el PSOE?

-Entendemos que en todo lo que sea necesario y bueno para Avilés, el PP está ahí. Estos proyectos están liderados y por fin se pusieron de verdad sobre la mesa y se firmaron los convenios pertinentes con el ministro De la Serna. Volvieron al cajón después y ahora no sé en qué fase están, el gobierno está en funciones. Lo que no sabemos es qué derroteros van a seguir esos proyectos, si se va a seguir en la misma línea o si va a haber nuevas propuestas. Hay muchos proyectos en Avilés que dependen de esos proyectos principales, entonces si todo funciona con normalidad y si todo está dentro de los proyectos previstos y los convenios firmados, no habrá ninguna razón para oponernos y para estar a la contra.

-¿Pactarán con Vox?

-Nosotros ahora mismo no estamos en esa tesitura. Me imagino que habrá determinados temas en los que coincidiremos y otros que no. Nosotros somos el Partido Popular de Avilés y vamos a hacer una oposición con nuestra propia voz. No estamos en una situación de tener que llegar a grandes pactos de nada.

-Los ciudadanos les afean que siempre logran un acuerdo fácil en sueldos y liberaciones.

-Creo que este primer amplio acuerdo es importante que lo haya, porque se valoran los recursos humanos y materiales de los partidos para gobernar o para nuestro trabajo de oposición. Luego a partir de aquí es que no vamos a ir a la contra porque sí de todo, se trata de trabajar cada tema, de tomar posición.

-Parece que no hay un mandato tranquilo para la junta local del PP.

-Ahora estamos trabajando, hay mucha gente que se ha incorporado en estos últimos años y nuestro objetivo y misión es hacer un partido fuerte y sólido, y una oposición rigurosa y seria.

-¿Hay margen para la reconciliación con los que se fueron?

-Creo que las decisiones personales no podemos entrar a cuestionarlas. Es personal de cada uno. Hemos dicho que el PP, desde que se creó la gestora, queríamos que fuera un partido abierto con acceso de todos los afiliados, y cuanto más fuerte seamos y consolidemos el mensaje, mejor. Se trata de tener un partido fuerte, no de dividir.

-Por si fuera poco eso, sigue la 'bicefalia' en el PP de Asturias, y a usted la pilla en medio.

-Yo lo que creo es que esas decisiones al final a nosotros a nivel local se nos escapan. Tenemos claro cuál es la dirección y el objetivo a nivel local. A nivel regional y nacional son otro tipo de decisiones, con otro tipo de personas. Nosotros estamos por y para Avilés, lo demás vendrá definido y veremos a ver. Está claro que de cada localidad tendremos que aportar para que el partido se estabilice. Yo no soy nada de bandos. En un momento determinado me plantean hacer fuerte el Partido Popular en Avilés y trabajar por mi ciudad. A partir de ahí, no tengo ningún momento ni decisión que tomar respecto a lo que pase.