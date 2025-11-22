«Las listas de espera crecerán cuando se atienda a Jarrio»

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, mantuvo ayer una reunión con los representantes de las agrupaciones locales de la comarca incluyendo los ... concejos de Avilés, Corvera, Castrillón, Illas, Gozón y Carreño, todo en el marco de su ronda de contactos con las agrupaciones del PP para analizar las necesidades y problemas de cada zona y recoger propuestas que puedan incorporarse al documento presupuestario del regional que están preparando los populares.

En la reunión, que se celebró en Corvera, Queipo tomó nota de las inquietudes de afiliados y representantes locales, «con el objetivo de reforzar la conexión del Partido Popular con el territorio y, sobre todo, con la ambición de trasladar al ámbito autonómico las realidades concretas de cada concejo en aras de proponer soluciones para cada municipio», se destacó una vez finalizado el encuentro.

Entre los principales asuntos abordados en el encuentro, en el que también participaron la secretaria general del PP, Beatriz Llaneza, y el coordinador comarcal y portavoz en Corvera, Alejandro Méndez, destacó el de la sanidad. En este sentido los populares pusieron en común una advertencia sobre «el peligro que se cierne sobre el Hospital San Agustín debido al proyecto del Gobierno de Barbón de suprimir áreas sanitarias», concretaron desde las agrupaciones de la comarca.

Los populares cerraron fila en contra del nuevo mapa sanitario que el Principado quiere que entre en vigor en 2026

En esta línea Álvaro Queipo advirtió de que «las ya inaceptables listas de espera» que soporta el San Agustín se verán agravadas «al tener que atender también a usuarios y pacientes de todo el noroccidente que ahora dependen del Hospital de Jarrio», haciendo referencia el presidente de los populares asturianos al proyecto del nuevo mapa sanitario que el Principado quiere que entre en vigor a partir del próximo año y que supondrá que el hospital avilesino pase a ser la cabecera de un área que incluirá quince centros de salud y diez consultorios locales.

Asimismo, durante el encuentro de trabajo con las agrupaciones locales Álvaro Queipo anunció que el Partido Popular presentará próximamente su propia ley de Vivienda, que el presidente de los populares asturianos justifica «ante el fracaso de las políticas intervencionistas y sectarias del Gobierno de Barbón, que ha entregado las competencias sobre la vivienda a Izquierda Unida, provocando que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda en Asturias, sobre todo para los jóvenes», critica Álvaro Queipo.