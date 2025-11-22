El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, se reunió con los representantes de las agrupaciones locales de Avilés, Corvera, Castrillón, Illas, Gozón y Carreño. PARTIDO POPULAR

«Las listas de espera crecerán cuando se atienda a Jarrio»

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, pulsa las demandas de las agrupaciones locales del partido en la comarca para los presupuestos

A. L. J.

Avilés

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, mantuvo ayer una reunión con los representantes de las agrupaciones locales de la comarca incluyendo los ... concejos de Avilés, Corvera, Castrillón, Illas, Gozón y Carreño, todo en el marco de su ronda de contactos con las agrupaciones del PP para analizar las necesidades y problemas de cada zona y recoger propuestas que puedan incorporarse al documento presupuestario del regional que están preparando los populares.

