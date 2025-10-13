Llaranes, capital nacional del ajedrez

Alberto Rendueles Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La apuesta que Ensidesa realizó a favor del deporte desde su creación tuvo rápido eco en la organización de eventos regionales y nacionales. Y ese fue el caso de la sección de ajedrez del grupo de empresa, que a los nueve años de su fundación ya tuvo la ocasión de conseguir para Llaranes la celebración de los XXXV Campeonatos de España individuales masculinos, que se llevaron a cabo en el Centro Sindical, entre los días 3 y 21 de agosto de 1970. Como los más antiguos recuerdan, este edificio estaba situado en una zona eminentemente deportiva del Llaranes de la efervescencia cultural y social de la segunda mitad del siglo XX.

El apoyo del Grupo Ajedrez Ensidesa era grande y la ubicación idónea para la época, ya que la empresa siderúrgica no escatimaba en la aportación de recursos para sus secciones deportivas. Además, los aficionados locales contaban con el aliciente de la participación de uno de sus integrantes, en concreto, la del ingeniero de Ensidesa Andrés Gimeno. No era el único asturiano, ya que había otros tres participantes. Estos fueron los casos de Menéndez y Vega, ambos integrantes del equipo del Centro Asturiano de La Habana, de Gijón; y Fanjul, de Educación y Descanso, de Oviedo.

En la propia sede de la competición tuvo lugar el acto de presentación, encabezada por responsables de la empresa siderúrgica, junto con el delegado de la Federación Española de Ajedrez, Trófimo Díaz; y el presidente del Grupo de Ajedrez Ensidesa, Carlos Gutiérrez Fidalgo, quien fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes, que en número de diecinueve se adentraron en la lucha por el triunfo final.

La actuación de todos ellos resultó brillante, aunque la victoria se decantó a favor del sevillano Ernesto Palacios, que se mantuvo muy firme durante toda la competición –en la que logró once triunfos-, y que no se resolvió hasta la última jornada, tras la igualdad existente entre él y sus principales oponentes, Ricardo Calvo y Bellón. Este campeón de la edición anterior, y los otros, segundo y tercer clasificado, respectivamente. Un campeonato que sirvió también para definir el equipo español que iba a tomar parte en la próxima olimpiada de ajedrez que se iba a celebrar en la localidad alemana de Seegen. En ella estaría acompañado por Torán, Medina y Calvo, tres consumados maestros ajedrecistas nacionales. Con este triunfo, Palacios lograba su cuarto título de campeón de España individual, después de haberlo hecho anteriormente en 1958, como escolar, y en 1962 y 1963 en categoría juvenil.

Actuación regional

La actuación regional en este evento nacional fue más o menos el esperado, dado el alto nivel existente, aunque supieron plantar cara a sus rivales. El mejor de ellos fue el gijonés Vega, que finalizó la competición en octava posición, tras sumar nueve puntos, los mismos que Menéndez, que se clasificó un puesto por detrás. En cambio, Fanjul fue décimo, con 8,5 puntos, mientras que el ingeniero de Ensidesa, Andrés Gimeno, se hizo con la décimo sexta plaza, tras sumar seis puntos.

Hubo que resaltar también las posiciones logradas por jugadores que eran campeones en categorías inferiores. Ahí estuvo el caso del vizcaíno Zabala, que tras lograr el título nacional de juveniles se adentró en este campeonato absoluto, consiguiendo una meritoria duodécima plaza. Lo mismo sucedió con el más joven del campeonato, el salmantino Sanz, que con tan solo diecisiete años finalizó en decimoséptima posición, con seis puntos en su haber, los mismos que Andrés Gimeno.

El éxito de la competición fue total y más aún la aprobación del numeroso público que se dio cita en Llaranes durante las tres semanas en las que se prolongó el evento y en el que tanto empeño había puesto el Grupo de Empresa de Ajedrez de la empresa siderúrgica. Y es que la organización de este campeonato le suponía un premio por el buen trabajo realizado en sus nueve años de vida, en el que se incluyeron competiciones menores, exhibiciones de reconocido impacto a favor de la formación de base de este deporte, o la participación de grandes maestros internacionales en exhibiciones organizadas al efecto.

De hecho, apenas dos semanas después de la finalización del campeonato, el 7 de septiembre, el Grupo Ensidesa de Ajedrez recibió la felicitación por escrito de la Federación Española y la Asamblea de Federaciones, agradeciendo igualmente por cuantas iniciativas y propuestas han venido realizando a lo largo de su historia. Un trabajo que se han continuando durante los últimos sesenta años para un club que ya es un clásico en el panorama de esta práctica en Asturias.