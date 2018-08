Llaves, bolsos y zapatos protegen de agresiones La asociación Avilés Libre de Agresiones Sexistas organiza un taller de defensa personal en el Ferrera MARINA MARTÍN AVILÉS. Jueves, 23 agosto 2018, 01:22

La asociación Avilés Libre de Agresiones Sexistas suma otra acción más a su larga lista de propuestas veraniegas. Esta vez ha sido el taller 'Recetas de guerrilla', que se ha centrado en la defensa personal en situaciones de agresión.

Alrededor de veinte chicas se juntaron ayer en el parque de Ferrera sobre las seis de la tarde para aprender técnicas de lucha básicas. «El fin es aprender cómo salir de una situación de agresión sin convertirnos nosotras en agresoras» explicaba Clara Lozano, quién llevó las riendas del taller. Las dinámicas se centraron en utilizar el propio peso u objetos comunes como defensa. «Si una chica es más bajita será más fuerte cuanto más se agache, si es alta vas a ser más fuerte dando de arriba a abajo», ejemplificaba Lozano.

Tras unos minutos de presentación, se pasó a la práctica. Las participantes se pusieron por parejas, unas haciendo las veces de víctima y otras las de agresor. «Decid 'no' con contundencia» o «haced contacto visual directo» eran algunos de los consejos que Clara Lozano iba dando mientras se fingían las peleas. «Tenéis siempre que poner las manos como barrera, sin ellas estáis indefensas», se escuchaba, y las asistentes hacían lo propio. Unas dinámicas que, si bien se realizaron muchas veces entre risas, resultaron muy útiles para muchas participantes. «Casi tengo una mala experiencia, y verte en esa situación de no saber cómo defenderte o actuar da mucho miedo» contaba Cristina Suárez, una de las chicas que se acercó al taller. «La gente muchas veces ve las situaciones pero no hacen nada, dependemos solo de nosotras mismas y es muy importante que sepamos defendernos», aseguraba la joven, que se enteró de la actividad «porque lo pasaron por un grupo de WhatsApp».

Ya decidiesen participar en el taller por malas experiencias anteriores o como prevención de unas futuras, todas las chicas se implicaron en las dinámicas, aprendieron técnicas nuevas y pudieron poner en común dudas y trucos que en otros momentos a ellas les sirvieron.