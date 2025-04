Llegan los primeros peregrinos a la ciudad tras levantarse el estado de alarma

CRISTINA DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 3 de julio 2020, 01:03 Comenta Compartir

Los peregrinos regresan al albergue municipal Pedro Solís tres meses y medio después de cerrar sus puertas por el estado de alarma. El viernes 13 de marzo despidieron a una italiana y un compatriota fue, precisamente, el primero en alojarse tras su reapertura el pasado miércoles 1. Él y un zaragozano estrenaron una temporada que este año, con las limitaciones de aforo, no llegará a los 5.901 visitantes de 2019. Este turismo no ha parado de crecer en los últimos años.

La suerte para estos primeros visitantes es encontrar un albergue completamente renovado, comenzando por los 56 colchones y las almohadas, pasando por los baños de la planta superior y terminando por un cocina con vajilla, cubertería, potas, sartenes, microondas, placas de inducción y nevera nuevas. Una inversión municipal de diez mil euros que se nota. «Seguiremos pidiendo, pero tenemos que reconocer que el Ayuntamiento se ha portado muy bien con nosotros, no tenemos ninguna queja», reconoce Mayte Gonzalo, presidenta de la Asociación Asturgalaica, gestora de la instalación, tras describir minuciosamente cada nuevo elemento en el albergue.

«¡Vaya diferencia!», le confirma Pilar Molinero a Gonzalo, que durmió en este mismo albergue el año pasado y atestigua que «nada que ver». «Estos colchones son una maravilla y las almohadas, también. Aquí da gusto dormir. Son lo más higiénico que hay», describe ante la perspectiva de un reparador descanso, al que no solo contribuirá un colchón 'de paquete' sino la soledad.

Con más de doce 'caminos' en sus piernas, Pilar y su hermano Jesús fueron ayer los segundos peregrinos del albergue, una experta y un novato que, en cuanto se levantó el estado de alarma, cogieron la mochila y se desplazaron a Santander. Oriundos de Burgos, él vive en Madrid y tenía en mente desde hace tiempo caminar hasta Santiago de Compostela. Recién jubilado, su mujer se ha quedado trabajando y él se ha sumado al plan de su hermana que, todo sea dicho, le encanta hacerlo a su aire. «Siempre lo he hecho sola. El Camino lo tiene todo, todo en mayúsculas. El año pasado vino mi prima conmigo y este año, él», explica.

Maestra jubilada, sigue a rajatabla los consejos que le dio el hospitalero del albergue de Burgos cuando se acercó por allí hace unos quince años a informarse sobre el Camino de Santiago. «Hay que viajar ligero, ser abierto, no marcarse objetivos y recibir y agradecer todo lo que se te presente», resume. Pilar Molinero sabe que este año será una experiencia diferente por las circunstancias. Ella no tiene miedo, pero nota en el ambiente que lo hay. «El Camino te hace perder los miedos. A mí me liberó ya el primero que hice», resume entusiasmada con una experiencia a la que dedica casi un mes.

Ayer llevaban nueve etapas y apenas se habían encontrado a otros caminantes. «Los primeros días fuimos los únicos. Luego nos adelantó una gallega y ayer un hombre y una pareja, porque nosotros caminamos despacio. En algunas etapas hemos ido abriendo camino porque la yerba lo había cerrado», detalla Jesús, que atribuye esta tranquilidad al cierre de los albergues públicos hasta el día 1. Ellos han estado durmiendo en privados y en hoteles.

De momento, el albergue abre de cuatro a ocho de la tarde y los cuatro peregrinos alojados hasta el momento han tenido la precaución de llamar con antelación. El aforo se ha reducido a la mitad «porque si estuviéramos al 80%, como permite la ley, no podríamos cumplir las distancias mínimas», aclara Víctor.

«Siempre hemos extremado la limpieza», sobre todo porque eran conscientes de que el albergue tenía que fiarlo todo al mantenimiento, aunque estas palabras no saldrán jamás de la boca de la presidenta de la Asociación Asturgalaica.

Servicio Policía Local

Con la reactivación del peregrinaje, la Policía Local de Avilés puso en marcha el miércoles el nuevo servicio de apoyo, seguridad e información a peregrinos del Camino de Santiago, que estaba previsto iniciar el 21 de marzo. El miércoles por la tarde fueron doce peregrinos los primeros en recibir atención.

El trabajo se prestará en las horas con mayor número de entradas y salidas de peregrinos en el albergue. Una dotación policial resolverá sus dudas, atenderá sus demandas y les brindará seguridad a su paso por Avilés. Para los tramos comprendidos entre el límite con Corvera y el albergue (entre las 13.30 y las 16 horas, de abril a octubre, y de 16 a 19 horas, de noviembre a marzo) y entre el albergue y el límite con Castrillón (de 7 a 9 horas de abril a octubre y de 8 a 10 horas de noviembre a marzo) se destina un coche patrulla. Esta dotación policial también estacionará frente al albergue para prestar atención en el mismo momento de llegada o salida del equipamiento. Además, los agentes proporcionan a los peregrinos unos trípticos en español, inglés y francés, en los que pueden consultar información esencial sobre la ciudad, sus servicios, números de teléfono de interés, indicaciones ante emergencias y recomendaciones para hacer más segura su experiencia.

El Camino de Santiago es una modalidad de turismo que hasta el año pasado mantenía un crecimiento constante. Quienes lo recorren no solo se alojan en el albergue, muchos optan también por hoteles.