El mus que le llevó al despacho

Manolo González, en su oficina del Casino. Manuel González Iglesias Presidente desde hace ocho años del Casino, fue comercial antes de regentar 39 años un negocio de decoración de interiores

Manuel González Iglesias (Avilés, 1946), Manolo de aquí en adelante, es un hombre leal a sus pasiones. Y estas, con permiso de su mujer, son su círculo de amistades, su batería y el Casino de Avilés, institución señera que conoció cuando iba a buscar a su padre al trabajo sin sospechar siquiera que llegaría a estar tan vinculado a ella. Allá por 1950, la longeva entidad estaba en la calle de La Muralla, sobre un Café Imperial que miraba cara a cara al Colón, en el que el padre de Manolo trabajaba como camarero. Tanto en ambos establecimientos hosteleros como en el propio Casino se juntaba la pujante sociedad avilesina y, junto al Parque del Muelle, constituían el espacio de recreo por excelencia de la misma.

En aquel Café Colón adquirió Manolo una de sus primeras aficiones, la batería, con la que se familiarizó en los descansos de los bailes de los domingos. El batería de la formación le dejaba las baquetas y allí propinó sus primeros golpes. Sí, el verbo es propinar porque lo de tocar aún costó unos años más. Lo cierto es que Manolo se enganchó allí a un instrumento que le permite, de alguna forma, descargar esa inquietud que no la logrado dominar a sus 73 años. Es el día de hoy que se sigue juntando con su grupo de amigos cada una o dos semanas para tocar como lo hacían en su juventud en el local de ensayo.

Porque si bien Manolo se descubrió luego a sí mismo como un hombre trabajador y emprendedor, lo cierto es que como estudiante, estudiaba lo justo, puliendo hasta la perfección la ecuación: mínimo esfuerzo-máximo resultado. Sus padres que se percataron, fueron dejando caer que lo de la 'sopa boba' era una entelequia y que tocaría ponerse a trabajar. Así lo hizo a los 17 años, tras haber estudiado el bachillerato en el Instituto Carreño Miranda.

Entró como aprendiz de moldeador en la Fundición del Tranvía Litoral Asturiano, que por cierto era la empresa propietaria de La Chocolatera, y por otras tres empresas en las que no pasó mucho tiempo. Decidió entonces probar en el campo de las ventas. Respondió al anuncio de una compañía que precisaba vendedor y el propio entrevistador fue su primer comprador. Quería personal con experiencia pero, como con lógica le argumentó Manolo, nunca la iba a tener si alguien no se la brindaba. Y ahí comenzó una larga relación con las ventas que más adelante desembocaría en su propio negocio.

Los primeros artículos para los que tenía que encontrar puntos de venta fueron de droguería y perfumería. Si no se ha vivido la época, cuesta con los ojos de 2019 recrear unas ciudades sin supermercados, en la que cada producto se vendía en tienda especializada, bien fueran de ultramarinos, droguerías, carnicerías o pescaderías. Y fue en las primeras en las que introdujo productos de higiene femenina, que solo se vendían en farmacias o perfumerías, convenciendo al propietario del interés para las tres partes de aquella 'osadía'.

Pasó por varias compañías, tocó también el campo de la alimentación hasta que le llamaron de una empresa especializada en la venta e instalación de papel pintado, moquetas, revestimiento y decoración de interiores (Sarrió Compañía Papelera de Leiza). De las diez tiendas que tenía en Asturias, nombraron a Manolo encargado de cinco a pesar de que lo ignoraba todo sobre el sector. Sabía, eso sí, argumentar y convencer. Sabía vender y eso es lo que vieron en él.

Cuando esta misma empresa decidió sacar un producto nuevo, que podría dar la campanada, lo hizo bajo otro nombre comercial y le ofrecieron encargarse de su distribución en la comarca. Le costó aceptar porque exigía una pequeña inversión, pero lo hizo. Abrió Dianvi, en la misma calle de La Cámara en la que él había crecido, solo que en lo que durante muchos años se llamó 'la prolongación'. Estaba su tienda y cuatro establecimientos más. Si como comercial gastaba labia y suela de zapato, como pequeño empresario le faltaban horas al día. Vendía, instalaba, limpiaba y llevaba la contabilidad. Tras el primer mes, llamó a su hermano como refuerzo. La apuesta se vio recompensada con la apertura a pocos metros del economato de Ensidesa, cuyos clientes eran también sus clientes.

Jubilación y música

Se jubiló hace unos ocho años tras 39 años al frente de Distribuciones Avilés (Diavi) y 56 cotizados. Pero como es de natural inquieto, fue dejar una cosa y coger otra. En esta ocasión, la presidencia del Casino de Avilés. Su primer contacto fue como socio-proveedor porque entre sus 'vicios' está el mus y como proveedor porque lo que no falta en el Casino son alfombras, moquetas y cortinas, entre otras cosas. En la directiva entró hace unos doce años bajo la presidencia de Gonzalo Casielles Camblor, que le encomendó la tesorería. Cuando terminó su mandato y nadie se presentó, Manolo pensó que después del trabajo de aquellos años, sobre todo en el saneamiento de una contabilidad sobre la que pesan unos altos gastos estructurales, no se podía perder. Dio un paso al frente y en junio concluirá su segundo mandato, ocho años presidiendo una entidad que no encuentra relevo generacional. La transformación de la sociedad y la oferta pública de cierto tipo de instalaciones cubren de incertidumbre el futuro.

En el Casino vivo y mejor conservado de Asturias se trabaja una parte cultural y otra la lúdica que incluye billar, juegos de cartas, parchís, lotería familiar, salón de lectura y sala de exposiciones, esta última abierta al público general.

Pasa muchas horas en él y menos de las que le gustaría tocando la batería. Miembro del grupo Los Séniors, tocó también en la Orquesta Casablanca y en el grupo Galax. Era un ocio divertido y lucrativo, pero el trabajo y la familia relegaron la música a un segundo plano que nunca desapareció. Hoy el local de ensayo es la casa del amigo con el que empezó tocando, José Fernando Arias Díaz, donde le dan a la música americana, al fox, la bossa-nova o lo que se tercie.