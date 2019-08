La lluvia desluce la primera jornada del Mercado Medieval de Avilés Los grupos de animación de calle actuaron juntos para inaugurar el mercado medieval. / FOTOS: MARIETA Entre los más de cien puestos y comerciantes hay quienes temen que el tiempo les condiciones negativamente durante los cuatro días ÁLVARO F. SÁNCHEZ AVILÉS. Lunes, 26 agosto 2019, 01:24

El Mercado Medieval de San Agustín arrancó ayer en una primera jornada en la que las condiciones meteorológicas mermaron el ánimo en las primeras horas. La lluvia respetó la inauguración oficial, a las once y media, cuando los grupos de animación pudieron actuar en la plaza de Camposagrado, pero muchos puestos decidieron esperar a los primeros rayos de sol para abrir. Por suerte para ellos hacia media tarde el cielo se despejó en parte e invitó a avilesinos y turistas a pasear por las decoradas calles de La Ferrería, El Sol, La Fruta, Las Alas, Los Alfolíes y las plazas Carlos Lobo, Alfonso VI y Camposagrado.

Entre los más de cien puestos que se han instalado este año se pueden encontrar desde objetos de artesanía con diferentes materiales como cuero, madera, arcilla, hasta productos gastronómicos que van de golosinas de gran tamaño, especias, o incluso repostería, además de varios establecimientos que sirven comida y bebida, tanto para tomar algo rápido como para sentarse a mesa y mantel.

El mercado medieval ha vuelto a pensar en los niños. Los más pequeños cuenta con una zona infantil con una noria de madera, una cama elástica en un castillo y otras atracciones mecánicas, instalada en la plaza ubicada entre el edificio del Centro de Servicios Universitarios y el palacio de Valdecarzana. Además, de forma diaria se ofertan un más de treinta espectáculos enfocados a diferentes edades y con temáticas vinculadas al contexto medievo.

El mercado no solo ofrece puestos de venta, gastronomía y atracciones, sino que permite además comprobar cómo se acuñaban monedas, cómo se cardaba la lana o cómo se repuja el cuero a través de una docena de talleres de oficios, y acercarse un poco al ambiente de hace siglos con su animación de calle. Músicos, bailarines, actores y cómicos se pasean por las calles del casco histórico de Avilés convenientemente caracterizados buscando sorprender al público, que descubre extrañas fieras, se ríe con los bufones o se asombra con los espectáculos de fuego.

Algunos de los avilesinos que se acercaron al mercado en esta primera jornada, se dedicaron a probar alguno de los productos gastronómicos. Los hubo que llegaron a la búsqueda de dulces por tradición, porque «de pequeña mi madre me traía a por chucherías enormes y ahora soy yo la que traigo a mi hermana pequeña a ponernos las botas entre golosinas y gofres con chocolate», mientras que a otros les arregló el día porque allí encontraron restaurante. «Venimos de Madrid a pasar unos días con la familia de mi novia, y estaba buscando un sitio para comer con mis suegros y he acabado aquí», explicaba Alberto Nieto, sentado en la plaza de Carlos Lobo con toda su familia.

Por delante quedan otros tres días para disfrutar de los puestos y las actividades del mercado medieval, aunque la previsión meteorológica no es muy halagüeña.

«Si llueve un día ya tienes que andar con cuidado de que el género no se te estropee, también viene menos gente y por tanto se vende menos y al tener solo cuatro días, no podemos perder uno», comentaban algunos de los mercaderes instalados, que también lamentaron no haber podido aprovechar el fin de semana completo. «El hecho de empezar un domingo y finalizar un miércoles, quieras que no, puede hacer que menos gente venga, aunque sean los cuatro días grandes de fiestas aquí te sigues perdiendo el fin de semana y eso para la gente que trabaje posiblemente sea una traba a la hora de venir» afirmaba Bartolo Arcas, dependiente de El Ermitaño, quien también señaló que «si venimos a Avilés es por que es una ciudad que nos acoge con los brazos abiertos, la gente es encantadora y siempre es un gusto volver».

Otros por el contrario son muy optimistas, cómo es el caso de Sandra Martínez, dependienta de La Tahona Cántara, que lleva ya doce años viniendo al certamen. «Evidentemente si llueve es lo peor que nos puede pasar, pero por eso hay que aprovechar el poco tiempo que tenemos en una ciudad cómo Avilés, nos encanta venir por que la gente es encantadora y muchas personas ya nos conocen y se pasan a saludarnos».