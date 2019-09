«Lo lógico sería que el grado de Bellas Artes estuviera aquí»

Avilés tiene muchos planes, proyectos e infraestructuras en marcha o a punto de iniciarse, entre ellos el de movilidad, que se está terminando de redactar, nuevos accesos y la mejora de sus principales centros de formación, una apuesta del gobierno local.

-Uno de los grandes cambios en los próximos años va a ser el de la movilidad. ¿En qué fase está la redacción del plan?

-Empezarán a presentar el estudio este mes o el que viene, y ahí hay que emplearse a fondo. Pero hay que tener en cuenta que los grandes cambios en la movilidad los van a dar las grandes infraestructuras, la nueva centralidad con el cambio de la estación de autobuses y de tren, la Isla de la Innovación, el soterramiento, la nueva entrada al puerto, como ya ha mejorado mucho la entrada al PEPA, que hace que el puente Azud sea más amable y podamos explorar otras vías peatonales...

-¿Qué vías?

-No podemos hacer grandes cosas, pero estamos hablando con la consejería sobre los accesos a la Escuela de Arte y al propio PEPA. Antes había un tráfico de camiones brutal y eso ahora ha cambiado.

-La Escuela de Arte tiene nueva sede, la del Deporte la tendrá, se ha planteado la ampliación del centro de FP, está el proyecto del centro de las naves de Balsera. ¿Avilés puede convertirse en un campus de FP de referencia?

-Hay que estar muy atento a las nuevas demandas para introducir nuevas formaciones. Esto es muy importante para el tejido industrial y también para los servicios. Ese esfuerzo hay que hacerlo, y así está acordado con empresarios y sindicatos en el pacto Avilés Innova, y ese es nuestro espacio de demanda.

-¿Y hay sitio para un grado universitario, ahora que vuelve la polémica con el de Bellas Artes?

-Estamos muy contentos con la Escuela de Arte, y si en Asturias se ampliaran estudios en esta línea, parecería lógico que estuvieran en Avilés, porque tendrían que estar pegados a esta nueva experiencia formativa. ¿Merece la pena entrar en polémicas que no llevan a ninguna parte? Yo creo que no. Asturias es muy pequeña, y tenemos la oportunidad de estar en un núcleo urbano metropolitano con el que seríamos la octava ciudad de España, y lo lógico es colaborar y complementar. Competir no tiene sentido. Cada uno tenemos nuestras especializaciones, y nosotros, que hemos apostado por seguir siendo una ciudad industrial, necesitamos una formación profesional, y si hay que completar estudios universitarios en la línea que tenemos en marcha, pues lo lógico es que estuvieran en nuestros aledaños, pero hasta que no llegue el momento no merecen la pena estas polémicas que hacen que la meta del área metropolitana se alargue, y eso va en contra de nuestro interés como asturianos. Mejor colaboramos.

-Estas conversaciones siguen paradas.

-Hay cambios en los gobiernos y hay que adaptarse. Yo espero que lo lidere el Gobierno de Asturias, lo que no quiere decir que esté por encima, sino que en esa parte que tiene de diputación provincial debe estar horizontalmente, pero contribuyendo a que las posibilidades de las reuniones y encuentros siga prestándolos en esa tarea. Y a la vez, sé que al alcalde de Oviedo le preocupa esto, que sin perder competencias municipales, los alcaldes también vayamos contribuyendo a crecer en este sentido.