Lucía Quintero reclama romper el sedentarismo en el que viven los jóvenes Un momento de las jornadas de Mujer y Deporte. / MARIETA «Durante toda la vida se incide en la necesidad de la actividad física, pero no les formamos en ella cuando estudian», denuncia FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 25 noviembre 2018, 07:03

Reconocida el pasado año como una de las mejores docentes de España, Lucía Esther Quintero González, licenciada en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, participó ayer en las II Jornadas Mujer y Deporte, organizadas por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Asturias, para explicar su experiencia en el manejo de las nuevas tecnologías como un elemento para dinamizar el aula.

No olvida que los jóvenes también sufren el sedentarismo de la sociedad actual. «La calle ha dejado de ser un espacio de juego, pasan muchas horas sentados, en la televisión, jugando con el ordenador. Si le añadimos los problemas de alimentación, con un exceso de azúcares, encontramos la explicación a las cifras de obesidad infantil y juvenil», aseguró, recordando que comienzan a ser frecuentes los casos de hipertensión o diabetes en esas edades.

Para romper el sedentarismo, las nuevas tecnologías son una herramienta potente, con posibilidades como las diferentes aplicaciones de entrenamiento o de registros de salud. «Hay que utilizar todos esos medios», comentó, «porque también podemos aprovechar para formar a los jóvenes y a los niños en el manejo de mundo digital, en la creación de su yo digital».

Su propuesta no implica un gran gasto. «No es tan importante adquirir toda la tecnología que sale. Es suficiente con no infrautilizar la que disponemos. En todos los centros se dispone de recursos y, en ocasiones, se infrautilizan», destacó. El fomento de la actividad física es una necesidad que debe implicar a toda la familia. «La Organización Mundial de la Salud aconseja un mínimo de sesenta minutos de actividad física diaria. No es hacer deporte, es actividad, como ir caminando al colegio», explicó.

Quintero recordó que «durante toda la vida se lanza el mensaje de la importancia de la actividad física, en las consultas de Primaria se incide en la necesidad de hacer ejercicio y, sin embargo, perdemos la ocasión de formales en hábitos saludables en la infancia y juventud», comentó. De ahí que una de sus demandas sea repensar la educación buscando los aspectos más transversales de las diferentes materias.