Malda deja el liderazgo de UGT para ir en la lista del PSOE a las elecciones europeas Malda, en su despacho de la plaza del Vaticano. / MARIETA De momento regresa a su trabajo en ArcelorMittal, aunque es muy probable que sea incluido en uno de los puestos altos de la candidatura al Parlamento Europeo ALBERTO SANTOS AVILÉS. Martes, 12 marzo 2019, 06:18

Iñaki Malda deja su cargo como secretario general de UGT en Avilés para centrarse en su carrera política en el PSOE, partido con el que aspira a ocupar uno de los puestos relevantes de la lista electoral para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo. «Siempre he mantenido que el compromiso que adquirí con la afiliación de UGT de Avilés está por encima de todo y por coherencia creo que no debo intentar dar el salto a la política sin dejar antes la secretaría general», aseguró ayer tras dar a conocer su decisión al secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero.

Aunque Iñaki Malda regresa en principio a su trabajo en la acería LD-III de ArcelorMittal, a la que lleva asignado desde 1990, lo cierto es que sus aspiraciones pasan por ser incluido en uno de los puestos elevados de la lista electoral del PSOE a las elecciones europeas. Esa decisión está ahora en manos del comité federal del partido, que tiene sobre la mesa dos nombres procedentes de Asturias tras las votaciones celebradas en días pasados: Jonás Fernández y el propio Iñaki Malda.

Aunque Fernández, actual eurodiputado consiguió más votos, en la elaboración de la lista definitiva se valorarán otros factores. En este sentido, a nadie se le escapa el posicionamiento político de Malda en los dos últimos años a favor del actual secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ese apoyo también ha tenido su reflejo en Asturias, con la alineación del secretario general de UGT de Avilés con Adrián Barbón en su asalto a la Federación Socialista Asturiana (FSA), y también intervino en el impulso de la candidatura alternativa a Luis Huerga en la dirección de la agrupación socialista avilesina.

Además de esa lealtad y perfil político, desde el entorno de Iñaki Malda también se destaca su trayectoria como sindicalista como un valor añadido a la hora de aspirar a ser europarlamentario. Malda no solo ha desarrollado quince años de trabajo sindical en UGT en la comarca de mayor peso industrial de Asturias y una de las más importantes de España, sino que en ese tiempo acumula experiencia europea. En concreto, ha sido miembro del comité europeo y del restringido de ArcelorMittal durante un periodo de siete años.

Trayectoria

Iñaki Malda tiene 57 años es natural de Llaranes . Entró a trabajar con dieciséis en la Escuela de Aprendices de Ensidesa. En 2004 fue elegido como delegado de taller en la acería LD-III de ArcelorMittal en Tabaza y comenzó en ese momento una carrera sindical que le llevó a liderar la sección de UGT en la multinacional y a suceder como secretario comarcal del sindicato a Luis Ángel Colunga cuando éste se presentó a las elecciones regionales en las listas del PSOE.

«Para UGT no puedo tener más que palabras de agradecimiento. Me resulta imposible describir todas las vivencias de estos quince años, en los que junto a mis compañeros me ha tocado vivir muy intensamente el sindicato», aseguraba ayer Malda. El hasta ahora secretario comarcal del sindicato defiende que «explorar en otras opciones distintas no solamente es legítimo, sino muy ilusionante para mí cuando considero que la etapa sindical ha finalizado, pero por el respeto que debo a quienes un día me eligieron como secretario general, entiendo que debo dejar, antes de buscar».