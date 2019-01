Malestar en la Escuela del Deporte por el uso compartido del colegio Virgen de las Mareas Imagen de archivo de una actividad lectiva en la Escuela del Deporte en el IES de La Magdalena. / MARIETA El centro de Formación Profesional recuerda la necesidad de contar con un centro exclusivo, tal como comprometió el consejero y constaba en el programa electoral C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 25 enero 2019, 04:03

La propuesta del director general de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas, Roberto Suárez, de que el CIFP del Deporte y el colegio público Virgen de las Mareas compartan las instalaciones de este segundo a partir del curso que viene ha causado un profundo malestar en ambos centros. Oficialmente no hay ninguna reacción, pero la «nefasta» impresión que ha causado el primer acercamiento de la Consejería ha trascendido los propios límites tanto del Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte como del colegio de primaria.

El descontento obedece a varias razones. Respecto a la antigua Escuela del Deporte, dos principalmente. En primer lugar, el compromiso de que contaría con un centro propio y de uso exclusivo. No solo era un compromiso electoral del PSOE en 2015, sino que así lo había dado a entender el propio consejero de Educación, Genaro Alonso, al anunciar que la futura sede del CIFP del Deporte sería el colegio Virgen de las Mareas. Si bien nunca lo matizó, en sus últimas declaraciones sobre el particular afirmó que se estaba estudiando el traslado del alumnado del colegio Virgen de las Mareas, lo que dejaría el centro a entera disposición de la Escuela del Deporte.

El problema de esta decisión es la 'mala prensa' que tiene tanto el anuncio del cierre de un colegio, aunque como en este caso se trate de un 'colegio gueto' por escolarizar casi en exclusiva a alumnado de etnia gitana, así como el traslado de estos escolares a otros centros. Ya ha habido precedentes y la consejería es buena conocedora de que lo políticamente correcto es así solo en la esfera pública, en voz baja hay recelos y rechazos de las comunidades escolares a aceptar a estos alumnos.

Respecto al colegio Virgen de las Mareas, han sido varios los partidos políticos y sindicatos que han alertado de su infrautilización (tiene capacidad para trescientos alumnos) y de su línea de escolarización. Además, a pesar de su bajo número de alumnos, estos no estudian en un par de aulas, sino que están divididos en función de la edad. Por tanto, el hipotético reparto de las aulas no dejaría tantas libres para el CIFP del Deporte, por no mencionar el tamaño del equipamiento en zonas comunes como el salón de usos múltiples o la biblioteca, con mesas y sillas adecuadas al tamaño de menores de doce años.

Son muchas las dudas que surgen en torno al posible reparto de un edificio al que, por otra parte, el agua ha sacado estos días sus vergüenzas. Además de goteras, el patio se inundó el miércoles.

El profesorado de la Escuela del Deporte solicitó ayer a la dirección la convocatoria de un claustro extraordinario acerca del contenido de una reunión que solo conocen por las informaciones publicadas en prensa. Ese claustro tendrá lugar hoy mismo. Por otra parte, el asunto será también uno de los puntos de la reunión que el martes celebrará la permanente del Consejo Escolar Municipal. La consejería señaló el miércoles que no se tomaría ninguna decisión sin la opinión del Ayuntamiento.

Cabe recordar que la Escuela del Deporte, ahora Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte, comparte espacio desde su nacimiento con el Instituto de Educación Secundaria La Magdalena, lo que condiciona que su horario lectivo sea vespertino. Fue una situación provisional con visos de permanente, dados los años que se ha tardado en adoptar una decisión al respecto. Sin embargo, ahora trasluce la impresión de que el traslado de sede no cambiará los problemas de espacio con los que conviven desde su creación.

El CIFP es un centro homologado por el Consejo Superior de Deportes para la impartición de las clases de los conocimientos comunes relacionados con el comportamiento deportivo, los primeros auxilios, la actividad física adaptada, la legislación deportiva o la organización deportiva, entre otras materias. A sus 125 alumnos presenciales, se sumaron a principio de curso otros doscientos matriculados en las modalidades de enseñanza a distancia y se sumarán los de certificados profesionales que oferta Trabajastur.