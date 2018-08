Manola Prieto y Benito Alonso, homenajeados como güelos de Llaranes

El acto, que se celebra esta tarde, reconoce a dos de los vecinos de mayor edad del barrio con una merienda y flores

Benito Alonso y Manola Prieto serán hoy homenajeados como güelo y güela de Llaranes, en una pequeña ceremonia organizada por la Comisión de Festejos del barrio para abrir las fiestas de San Lorenzo. Esta iniciativa no se hacía desde los años ochenta, y desde la entidad pensaron que sería bonito rescatarla, y reconocer a los vecinos de más edad de la parroquia.

La güela de Llaranes se llama Manola Prieto, tiene 96 años y al principio se negó a participar en el acto porque «le da vergüenza hablar en público», según cuenta Gabriel Alzola, presidente de la asociación de vecinos. Al final, asistirá a recoger el ramo de flores que le será entregado esta tarde a las seis en el Centro Sociocultural de Llaranes. La güela homenajeada es de Zamora, pero lleva cincuenta años viviendo en Llaranes, donde vivió su matrimonio con un trabajador de Ensidesa con quien tuvo siete hijos, y del que habla maravillas. Aunque lleva algunos años viuda, recuerda con cariño como su marido era «buen padre y le ayudaba mucho en las tareas de casa», le contó a Alzola.

Benito Alonso, que será güelo del barrio, con 94 años no es el más anciano de Llaranes, pero sí el de mayor edad que se ha prestado a asistir al acto, a los mayores «no hubo forma de convencerles». Debido a una reciente operación de garganta, Alonso no puede hablar, pero se comunica fluidamente escribiendo en papeles. Nacido en Valliniello, trabajó como vigilante de obra en Ensidesa. Enviudó hace seis años, tras un feliz matrimonio junto a Emilia, de Salinas, a quién conoció en un baile en Casa Listero. Lleva unos cuarenta años viviendo en Llaranes y es padre de cinco hijos, de los que viven tres, y abuelo de dos nietos. «Habla de sus nietos con mucho orgullo», cuenta Alzola. Actualmente vive en una de las casas que Ensidesa tenía para los peritos e ingenieros solteros, una de las pocas que siguen conservando todos sus elementos (ventanas, puertas, pintura) originales. Es un gran aficionado a los coches. «Me he comprado un BMW descapotable hace tres meses», le explicó al presidente de la asociación de vecinos.

Ellos dos serán los homenajeados en el acto con el que se inauguran hoy las fiestas de Llaranes. « El Centro Sociocultural acogerá una pequeña merendola y habrá una actuación musical para homenajear a los vecinos de más edad, a los que se les hará entrega de un ramo de flores», explica Fran Carril, presidente de la comisión de festejos. Se refiere a la pequeña fiesta como un «acto simbólico».

Para dar con los dos vecinos de mayor edad, las entidades de Llaranes y vecinos a título personal les ayudaron a investigar quienes eran los más mayores. «No nos daba tiempo a ir al Ayuntamiento a mirar registros, y queríamos hacerlo este año ya», dice Alzola.