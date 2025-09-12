Manolo Kabezabolo, cabeza de cartel de La Carriona Rock
Las fiestas del barrio, que se celebran este fin de semana, comienzan hoy con el pregón y actividades para los más pequeños
R. D.
Avilés
Viernes, 12 de septiembre 2025
El barrio de La Carriona se prepara para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas, que arrancan este viernes con el pregón de Mónica Cerro en el centro sociocultural a las seis de la tarde. Cerro es «una de las jóvenes empresarias del barrio, máximo exponente en apostar por el barrio y por mantener la vida del barrio activa», algo que la organización ha querido premiar reconociendo su labor e invitándola a ejercer de pregonera de las celebraciones del Santísimo Cristo de La Misericordia.
A continuación se celebrará la merienda de socios a la que seguirá una sesión de romería con el cantante Vicente Díaz, Los Gascones, Caparines Faba, Glamour y Los Compango. El viernes será, además, el día del niño, con una holi party, la fiesta de los polvos de color que tanto éxito tiene, y un espectáculo de Mistertacho Circo Sentidos.
EL PROGRAMA
-
Viernes 12. A las 17.30 horas, Día del Niño. 18 horas pregón. 20 horas: romería.
-
Sábado 13. 13 y 20.30 horas, actuaciones en el bar Talaván. 20 horas Festival La Carriona Rock.
-
Domingo 14 Mercadillo, misa y procesión y comida popular en el parque. Las raciones de arroz a la asturiana costarán 6 euros.
El sábado habrá actuaciones musicales en el bar Talaván a la una y a las ocho y media, y desde las ocho de la tarde se celebrará el festival La Carriona Rock, con Manolo Kabezabolo como cabeza de cartel, al que acompañarán Linaje, Ofensivos y Catalina Grande Piñón Pequeño entre otros. Kabezabolo es considerado uno de los precursores del punk en España y está inmerso en una gira que en octubre lo llevará a Gijón, al Teatro Albéniz.
El domingo habrá mercadillo, misa y procesión, más animación musical y la comida en el parque para cerrar un programa que confía en que el tiempo se ponga de su parte para que todas las actividades se desarrollen sin contratiempos.
